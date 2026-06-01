ЄС хоче заморозити "цінову стелю" на російську нафту

Європейський Союз розглядає можливість тимчасового замороження цінової стелі на російську нафту на тлі різкого зростання світових цін на енергоносії, спричиненого війною на Близькому Сході та перебоями в постачанні. Поточний ціновий поріг становить 44,10 долара за барель, і його перегляд заплановано на кінець літа.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Агенство нагадує, що ЄС запровадив динамічний механізм, який передбачає автоматичне коригування цінової стелі кожні шість місяців на рівні, що на 15% нижчий за середню ринкову ціну на російську нафту марки Urals.

15 січня Європейський Союз ухвалив рішення про чергове зниження граничної ціни на російську нафту.

Наразі гранична ціна становить $44,10 за барель, а її перегляд запланований на кінець літа.

Відповідно до чинного механізму, європейським компаніям заборонено надавати послуги, зокрема страхування та транспортування, щодо нафти, яка продається вище встановленого ліміту.

Нафтові ціни різко зросли внаслідок війни в Ірані та фактичного блокування Ормузької протоки. На цьому тлі під час липневого перегляду цінова стеля на російську нафту може зрости щонайменше до $65 за барель із нинішнього рівня $44,10. Водночас попередній орієнтир у $60 був узгоджений країнами "Групи семи" (G7), повідомили співрозмовники, обізнані з внутрішніми обговореннями.

У разі ухвалення рішення про замороження рівень цінової стелі залишиться незмінним. Серед інших варіантів, які розглядаються, — призупинення дії динамічного механізму автоматичного підвищення до кінця року з огляду на ситуацію на Близькому Сході або обмеження будь-якого підвищення рівнем $60 за барель відповідно до чинного порогу G7.

Очікується, що цей крок може стати частиною 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. ЄС планує завершити підготовку та офіційно представити новий пакет обмежень на початку червня. Минулого тижня про відповідні плани було поінформовано послів держав-членів.

Серед інших заходів, які обговорюються в межах нового санкційного пакета – запровадження обмежень проти додаткових банків, нафтових трейдерів, нафтопереробних підприємств та криптовалютних операторів у третіх країнах, які використовуються Росією для обходу санкцій ЄС.

Також пропонується запровадити санкції ще проти близько 20 танкерів із тіньового флоту, який Росія використовує для транспортування нафти. У перспективі цей режим може бути поширений і на судна, що перевозять скраплений природний газ (СПГ), щоб обмежити можливості Кремля формувати тіньовий флот для експорту СПГ.

Водночас новий пакет санкцій, імовірно, не міститиме повної заборони на морські послуги. Кілька держав-членів виступають проти цього кроку через нестабільну ситуацію на Близькому Сході, а також через відсутність ширшої підтримки з боку країн G7.

Нагадаємо, експорт сирої нафти з Росії перебуває на найвищому рівні з початку року. Кремль отримує фінансову вигоду від тримісячної війни на Близькому Сході. Російська сировина стала альтернативою для Китаю та Індії після того, як Іран закрив Ормузьку протоку під час конфлікту зі США та Ізраїлем.