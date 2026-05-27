Конфлікт на Близькому Сході вивів експорт російської нафти на максимум з початку року

Експорт сирої нафти з Росії перебуває на найвищому рівні з початку року. Кремль отримує фінансову вигоду від тримісячної війни на Близькому Сході. Російська сировина стала альтернативою для Китаю та Індії після того, як Тегеран закрив Ормузьку протоку під час конфлікту зі США та Ізраїлем.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Середні поставки російської сирої нафти становили 3,66 мільйона барелів на день у період до 24 травня. Загальний обсяг експорту цього року вищий приблизно на 100 000 барелів на день, ніж у 2025 році.

Ціни на російську нафту зросли разом зі світовими еталонами. Президент США Дональд Трамп скасував санкції на постачання нафти, що дозволило індійським компаніям збільшити закупівлі. Поставки до Індії цього місяця становили в середньому близько 1,85 мільйона барелів на день, що майже на 70% більше, ніж у лютому, до нападу на Іран. Обсяг російської нафти в морі досяг 119 мільйонів барелів, і майже вся вона перебуває на суднах у транзиті.

Збільшення потоків сирої нафти відбулося також через те, що Україна переключила атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи, а не на експортні термінали. Минулого тижня під удар потрапили НПЗ в Ярославлі, Рязані та Нижньому Новгороді загальною потужністю переробки близько 1 мільйона барелів на день. Зупинка переробки палива всередині Росії збільшила обсяги сировини, доступної для відвантаження за кордон.

За тиждень до 24 травня 35 танкерів завантажили 26,84 мільйона барелів нафти. Середня валова вартість експорту Москви зросла до $2,36 мільярда на тиждень завдяки подорожчанню нафти марки Urals. Ціна бареля Urals у Балтійському регіоні зросла до $89,64, у Чорному морі — до $88,12, а сорт ESPO подорожчав до $97,65.

Поставки азіатським клієнтам становили 3,47 мільйона барелів на день. Потік до китайських портів склав 940 000 барелів на день, до Індії — 960 000 барелів, а ще 1,57 мільйона барелів перебувають на суднах без вказаного кінцевого пункту. При цьому потоки до Туреччини впали до 80 000 барелів на день, а до Сирії — до 40 000 барелів.

Нагадаємо, державні доходи Росії від продажу нафти і газу, які забезпечують близько п’ятої частини всього федерального бюджету, у травні 2026 року можуть зрости майже на 40%, порівняно з травнем 2025 року, та сягнуть 700 мільярдів рублів (9,8 мільярда доларів США).