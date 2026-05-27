Конфликт на Ближнем Востоке вывел экспорт российской нефти на максимум с начала года

Экспорт сырой нефти из России находится на самом высоком уровне с начала года. Кремль извлекает финансовую выгоду от трехмесячной войны на Ближнем Востоке. Российское сырье стало альтернативой для Китая и Индии после того, как Тегеран закрыл Ормузский пролив во время конфликта с США и Израилем.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Средние поставки российской сырой нефти составили 3,66 миллиона баррелей в день в период до 24 мая. Общий объем экспорта в этом году выше примерно на 100 000 баррелей в день, чем в 2025 году.

Цены на российскую нефть выросли вместе с мировыми эталонами. Президент США Дональд Трамп отменил санкции на поставку нефти, что позволило индийским компаниям увеличить закупки. Поставки в Индию в этом месяце составляли в среднем около 1,85 миллиона баррелей в день, что почти на 70% больше, чем в феврале до нападения на Иран. Объем российской нефти в море достиг 119 миллионов баррелей и почти вся она находится на судах в транзите.

Увеличение потоков сырой нефти произошло также из-за того, что Украина переключила атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы, а не на экспортные терминалы. На прошлой неделе под удар попали НПЗ в Ярославле, Рязани и Нижнем Новгороде общей мощностью переработки около 1 миллиона баррелей в день. Остановка переработки топлива внутри России увеличила объемы сырья, доступного для отгрузки за границу.

За неделю до 24 мая 35 танкеров скачали 26,84 миллиона баррелей нефти. Средняя валовая стоимость экспорта Москвы выросла до $2,36 миллиарда в неделю благодаря удорожанию нефти марки Urals. Цена барреля Urals в Балтийском регионе выросла до $89,64, в Черном море до $88,12, а сорт ESPO подорожал до $97,65.

Поставки азиатским клиентам составили 3,47 миллиона баррелей в день. Поток в китайские порты составил 940 000 баррелей в день, в Индию — 960 000 баррелей, а еще 1,57 миллиона баррелей находятся на судах без указанного конечного пункта. При этом потоки в Турцию упали до 80 000 баррелей в день, а в Сирию - до 40 000 баррелей.

Напомним, государственные доходы России от продажи нефти и газа, обеспечивающие около пятой части всего федерального бюджета, в мае 2026 года могут вырасти почти на 40% по сравнению с маем 2025 года и достигнут 700 миллиардов рублей (9,8 миллиарда долларов США).