Россия может увеличить нефтегазовые доходы на 40% в мае благодаря войне в Иране

Государственные доходы России от продажи нефти и газа, обеспечивающие около пятой части всего федерального бюджета, в мае 2026 года могут вырасти почти на 40% по сравнению с маем 2025 года и составят 700 миллиардов рублей (9,8 миллиарда долларов США).

Несмотря на годовой рост, если сравнивать майские показатели с апрельскими, ожидается спад доходов примерно на 17%. Это обусловлено спецификой циклических выплат налога на прибыль.

Кроме того, российский бюджет несет дополнительные потери из-за увеличения финансовой поддержки местных нефтеперерабатывающих заводов, которая выплачивается в виде обратного акцизного налога и демпферных платежей.

Средства от реализации углеводородов остаются основным источником заполнения русской казны.

В настоящее время государственные финансы Кремля находятся под колоссальным давлением из-за значительных затрат на оборону и безопасность, существенно возросших после начала полномасштабной военной кампании в Украине в феврале 2022 года.

В общей сложности за первые пять месяцев года нефтегазовые доходы федерального бюджета сократились примерно на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3 триллиона рублей.

Reuters также отмечает, что в законе о бюджете России на 2026 год запланировано привлечь 8,9 триллиона рублей от нефтегазового сектора, в то время как общие доходы государства должны составить 40,283 триллиона рублей.

Ожидаемое майское улучшение ситуации происходит после серьезного падения в прошлом году, когда нефтегазовые поступления обвалились на 24% до 8,5 триллиона рублей, зафиксировав самый низкий уровень доходов с 2020 года.

Напомним, доходы России от экспорта нефти продемонстрировали стремительный рост, достигнув максимальных показателей с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. За четыре недели до 5 апреля средняя стоимость российского экспорта выросла до $2,02 млрд. в неделю.