Россия увеличила доходы от нефти на 60% в год: как зарабатывает Кремль

нефть
Нефть Urals подорожала до пика за 2,5 года / Depositphotos

Россия получает дополнительный толчок от войны с Ираном. Цена на основную экспортную смесь нефти Urals в мае достигла самого высокого уровня для целей налогообложения с осени 2023 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg .

Согласно данным налоговых органов РФ, расчет налогов для нефтяников будет базироваться на средней цене почти 95 долларов за баррель.

В рублях этот показатель вырос на 18% по сравнению с прошлым месяцем и на впечатляющие 60% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Кремль продолжает использовать нефтегазовую отрасль в качестве главного источника финансирования войны, ведь она обеспечивает пятую часть бюджетных поступлений. Прыжок котировок спровоцирован перебоями в поставках из Персидского залива через Ормузский пролив.

Повышенный спрос на российские баррели в условиях дефицита позволил правительству РФ возобновить накопление резервного фонда и отложить планы по сокращению неприоритетных государственных расходов.

Несмотря на рост мировых цен, прибыль агрессора несколько ограничивает укрепление национальной валюты. Более сильный рубль, достигший пика по отношению к доллару за последние 15 месяцев, фактически уменьшает объем налоговых поступлений, поскольку стоимость барреля фиксируется в валюте.

Высокие процентные ставки и сокращение импорта поддержали рубль, что может снизить сверхдоходы Кремля в последующие месяцы.

Дополнительной перегрузкой на русскую казну стали рекордные субсидии для внутреннего рынка.

Из-за роста мировых цен на горючее, государственные выплаты российским энергетическим компаниям для удержания внутренних цен достигли почти 5 миллиардов долларов всего за один месяц.

Напомним, доходы России от экспорта нефти продемонстрировали стремительный рост, достигнув максимальных показателей с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. За четыре недели до 5 апреля средняя стоимость российского экспорта выросла до $2,02 млрд. в неделю.

Этому способствовало блокирование Ираном Ормузского пролива, что заставило нефтеперерабатывающие заводы искать альтернативные источники сырья.

Несмотря на рост цен на нефть, экономика РФ остается под давлением санкций и сокращения экспорта. Даже высокие нефтяные доходы не могут компенсировать потери от ограничений Запада и падения внешних поставок.

Автор:
Татьяна Бессараб