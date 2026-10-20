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Російські обстріли пошкодили два відділення Ощадбанку у Києві та на Рівненщині: які наслідки

відділення Ощадбанку
Два відділення Ощадбанку зазнали пошкоджень через обстріли / Ощадбанк

Внаслідок російських атак 20 жовтня 2026 року зазнали пошкоджень і руйнувань два відділення Ощадбанку в Рівненській області та у столиці.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба держбанку.

У місті Дубно Рівненської області російський безпілотник влучив у будівлю торговельного центру, де розташовувалося відділення банку. За попередніми даними фінансової установи, майно банку в Дубні знищене повністю.

Крім того, ворожого удару зазнало відділення Ощадбанку в Києві, яке розташоване на вулиці Васильківській. Унаслідок атаки пошкоджено майно банку.

В обох випадках співробітники та клієнти банку не постраждали. Наразі фінустанова перебуває на зв’язку з представниками місцевої влади, Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та інших компетентних органів для ліквідації наслідків інцидентів.

Нагадаємо, під час чергового ворожого обстрілу Херсона 22 вересня під ворожий удар потрапила одна з будівель Ощадбанку. Внаслідок влучання артилерійського снаряда споруда зазнала значних руйнувань.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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