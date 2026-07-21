Україна вперше в історії вийшла у плейоф Ліги націй з волейболу

Чоловіча збірна України з волейболу вперше в історії здобула путівку до плейоф Ліги націй, увійшовши до сімки найсильніших команд турніру.

Після історичного досягнення головний тренер збірної України Рауль Лосано поділився своїми емоціями та наголосив на важливості цього результату для розвитку українського волейболу:

"Я вважаю, що це історичний результат для українського волейболу. Це реальність, яку багато хто ще не розуміє. Національна команда грає на рівних проти збірних країн, які є одними з найсильніших у світі. Сьогодні ми займаємо 11-те місце у світовому рейтингу. І, враховуючи складну ситуацію в країні, це чудовий результат.

Я хочу подякувати всім організаціям, які нас підтримують: Федерації, Міністерству молоді та спорту України, а також групі компаній "Епіцентр" за підтримку національної збірної.

Моє бажання – допомогти волейболу в Україні. Я хочу, щоб наша команда грала на найвищому рівні та була рушійною силою розвитку всього українського спорту. Я хочу, щоб діти мріяли грати у волейбол".

У заключному матчі основного етапу команда Рауля Лосано здобула вольову перемогу над збірною Німеччини (3:1), а на шляху до історичного виходу до фінального раунду також переграла збірні Китаю, Куби, Бразилії, Італії, Канади та Ірану.

Остаточну крапку в історичному виході України до плейоф поставила збірна Франції, яка перемогла Болгарію з рахунком 3:0. Завдяки цьому результату українська команда завершила основний етап на сьомому місці та вперше в історії зіграє у фінальному раунді Ліги націй.

У чвертьфіналі Ліги націй збірна України зустрінеться зі збірною Польщі. Фінальний етап турніру відбудеться з 29 липня по 3 серпня в китайському Нінбо.