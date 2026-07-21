Прифронтові агропідприємства отримали 19,7 млн грн підвищеної компенсації за вітчизняну техніку

За травневими заявками аграрії з восьми областей отримали 19,7 млн грн часткової компенсації за придбання техніки українського виробництва. Пільгова ставка 40% діє для господарств, у яких від 80% земель розташовані в зонах бойових дій.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки та довкілля України.

У цей період 28 агропідприємств придбали 101 одиницю української техніки та обладнання на загальну суму 58,7 млн грн (з ПДВ).

Заявки надійшли від господарств із Донецької, Харківської, Запорізької, Сумської, Чернігівської, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Серед придбаного майна: сівалки, культиватори, борони, обприскувачі, причепи, зернозберігальне та зрошувальне обладнання, автомобільні ваги та інше.

"Для агровиробників поблизу фронту доступ до нової техніки — це можливість продовжувати роботу. Підвищена компенсація зменшує фінансове навантаження на такі господарства", — зазначив заступник міністра Віталій Кіндратів.

У мови програми

Підвищена компенсація 40% діє з квітня 2026 року для агровиробників, чиї землі щонайменше на 80% розташовані на територіях, де ведуться або велися бойові дії. Для інших учасників діє ставка 25%.

З квітня 2024 року по травень 2026 року 11 570 сільгосппідприємств придбали 19 453 одиниці техніки на суму понад 14,5 млрд грн (з ПДВ). Загальна сума виплаченої компенсації склала майже 3,05 млрд грн. З них 33 прифронтові підприємства отримали понад 22,3 млн грн за пільговою ставкою 40%.

Компенсація надається за техніку із вмістом українських матеріалів від 60%. Для участі аграрії обирають товар з офіційного Переліку на сайті Мінекономіки, купують його та подають заявку через уповноважений банк. Наразі Перелік містить 15 624 найменування від 172 українських виробників.

Нагадаємо, у квітні уряд розширив програму компенсації агротехніки до 40% для прифронтових господарств.