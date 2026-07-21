Прифронтовые агропредприятия получили 19,7 млн грн повышенной компенсации за отечественную технику

По майским заявкам аграрии из восьми областей получили 19,7 млн. грн. частичной компенсации за приобретение техники украинского производства. Льготная ставка 40% действует для хозяйств, в которых от 80% земель расположены в зонах боевых действий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и окружающей среды Украины.

В этот период 28 агропредприятий приобрели 101 единицу украинской техники и оборудования на общую сумму 58,7 млн грн (с НДС).

Заявки поступили от хозяйств Донецкой, Харьковской, Запорожской, Сумской, Черниговской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Среди приобретенного имущества: сеялки , культиваторы , бороны , опрыскиватели , прицепы , зерносберегающее и оросительное оборудование , автомобильные весы и другое .

"Для агропроизводителей вблизи фронта доступ к новой технике - это возможность продолжать работу. Повышенная компенсация уменьшает финансовую нагрузку на такие хозяйства", - отметил замминистра Виталий Киндратов.

У языка программы

Повышенная компенсация 40% действует с апреля 2026 для агропроизводителей, чьи земли по меньшей мере на 80% расположены на территориях, где ведутся или велись боевые действия. Для других участников действует ставка 25%.

С апреля 2024 по май 2026 года 11 570 сельхозпредприятий приобрели 19 453 единицы техники на сумму более 14,5 млрд грн (с НДС). Общая сумма выплаченной компенсации составила около 3,05 млрд грн. Из них 33 прифронтовых предприятия получили более 22,3 млн грн по льготной ставке 40%.

Компенсация предоставляется по технике с содержанием украинских материалов от 60%. Для участия аграрии выбирают товар из официального Перечня на сайте Минэкономики, покупают его и подают заявку через уполномоченный банк. В настоящее время Список содержит 15 624 наименования от 172 украинских производителей.

Напомним, в апреле в ряд расширил программу компенсации агротехники до 40% для прифронтовых хозяйств .