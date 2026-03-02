Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

--0,11

EUR

50,87

--0,16

Готівковий курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,15

50,95

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Мер Харкова пропонує запровадити "єдиний маршрут ВПО"

Ігор Терехов
Ігор Терехов вважає необхідним появу соціальних менеджерів / Асоціація прифронтових міст та громад

В Україні необхідно оновити підхід до підтримки внутрішньо переміщених осіб. Одним із рішень може стати запровадження національного "єдиного маршруту ВПО", який передбачає узгодження виплат і послуг, акцент на працевлаштуванні та створення інституту соціальних менеджерів. 

Як пише Delo.ua, про це у блозі для "Укрінформу" написав міський голова Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов.

За його словами, близько 64% переселенців живуть за межею бідності, більшість із них залежить від державної підтримки, а рівень безробіття серед ВПО перевищує середній по країні. При цьому система допомоги розпорошена між різними відомствами, що ускладнює доступ до послуг.

"Це означає, що для багатьох ВПО помилка в заяві, неповний пакет документів або "прийдіть іншим разом" – це не дрібниця, а додатковий стрес. Ризик залишитися без ліків, без оренди, без грошей на базові потреби. І це не лише ризик окремо взятої людини, це ризик і для держави – загроза поглиблення хронічної бідності, соціальної напруги та недовіри – особливо в прифронтових містах і громадах”, – зазначив Терехов.

Мер Харкова наголосив, що формальна наявність програм не гарантує їх доступності без чіткого супроводу. Саме тому ключовою ланкою "єдиного маршруту ВПО" мають стати соціальні менеджери – фахівці, які допомагатимуть людям орієнтуватися в системі, оформлювати документи та координувати взаємодію з різними службами. Водночас модель має працювати однаково по всій країні з урахуванням специфіки прифронтових і тилових громад.

Раніше Терехов запропонував на державному рівні встановити 25 лютого Днем внутрішньо переміщених осіб на п’ять років. На його думку, такий період – "достатній горизонт, щоби зробити все необхідне для того, аби в статусі внутрішньо переміщеної особи більше не було потреби".

Мер Харкова також наголошував на необхідності системної державної підтримки прифронтових територій та посилення координації між місцевим самоврядуванням і центральною владою.