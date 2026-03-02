Мер Харкова пропонує запровадити "єдиний маршрут ВПО"

В Україні необхідно оновити підхід до підтримки внутрішньо переміщених осіб. Одним із рішень може стати запровадження національного "єдиного маршруту ВПО", який передбачає узгодження виплат і послуг, акцент на працевлаштуванні та створення інституту соціальних менеджерів.

Як пише Delo.ua, про це у блозі для "Укрінформу" написав міський голова Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов.

За його словами, близько 64% переселенців живуть за межею бідності, більшість із них залежить від державної підтримки, а рівень безробіття серед ВПО перевищує середній по країні. При цьому система допомоги розпорошена між різними відомствами, що ускладнює доступ до послуг.

"Це означає, що для багатьох ВПО помилка в заяві, неповний пакет документів або "прийдіть іншим разом" – це не дрібниця, а додатковий стрес. Ризик залишитися без ліків, без оренди, без грошей на базові потреби. І це не лише ризик окремо взятої людини, це ризик і для держави – загроза поглиблення хронічної бідності, соціальної напруги та недовіри – особливо в прифронтових містах і громадах”, – зазначив Терехов.

Мер Харкова наголосив, що формальна наявність програм не гарантує їх доступності без чіткого супроводу. Саме тому ключовою ланкою "єдиного маршруту ВПО" мають стати соціальні менеджери – фахівці, які допомагатимуть людям орієнтуватися в системі, оформлювати документи та координувати взаємодію з різними службами. Водночас модель має працювати однаково по всій країні з урахуванням специфіки прифронтових і тилових громад.

Раніше Терехов запропонував на державному рівні встановити 25 лютого Днем внутрішньо переміщених осіб на п’ять років. На його думку, такий період – "достатній горизонт, щоби зробити все необхідне для того, аби в статусі внутрішньо переміщеної особи більше не було потреби".

Мер Харкова також наголошував на необхідності системної державної підтримки прифронтових територій та посилення координації між місцевим самоврядуванням і центральною владою.