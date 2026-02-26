Мер Харкова пропонує запровадити День ВПО в Україні

В Україні потрібно запровадити День внутрішньо перемішених осіб. 25 лютого може стати символічною датою для вшанування шляху ВПО, але важливо щоб цей статус не був постійним.

Як пише Delo.ua, з такою ініціативою виступив мер Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов під час зустрічі з мешканцями одного з гуртожитків міста, де проживають ВПО з Харківської, Донецької та Луганської областей.

"Я вважаю, що 25 лютого має бути Днем ВПО, бо саме тоді почалося масове вимушене переселення людей. Але цей день не має бути "назавжди". Умовно – на п’ять років, щоб за цей час держава і місцева влада зробили головне: надали житло і забезпечили нормальну інтеграцію, щоб люди припинили жити у статусі ВПО", – наголосив він.

За словами Терехова, ця дата має стати нагадуванням про конкретні завдання для держави та громад – забезпечити людей житлом, роботою та умовами для повноцінної інтеграції.

Під час зустрічі переселенці озвучили найбільш гострі питання: забезпечення житлом, оплату комунальних послуг, працевлаштування та навчання дітей. Окремо йшлося про нарахування комунальних платежів за зруйновані або розташовані в зоні бойових дій будинки, де люди фактично вже не проживають.

Міський голова наголосив, що вирішення житлового питання потребує системного підходу на рівні держави. Водночас Харків забезпечує базову підтримку переселенців та працює над їх інтеграцією – через доступ до соціальних, медичних і адміністративних послуг, освіти та можливостей працевлаштування.

Окрему увагу Терехов приділив питанню зайнятості. На його думку, місто має потребу в кадрах, зокрема на комунальних підприємствах, і зацікавлене у створенні стабільних умов для роботи переселенців.

Також під час зустрічі обговорили діючі соціальні ініціативи в Харкові – безкоштовний громадський транспорт, гарячі обіди, підтримку малого бізнесу та збереження соціальної орієнтації міського бюджету.

Раніше Терехов наголосив на необхідності системної державної підтримки прифронтових територій та посилення координації між місцевим самоврядуванням і центральною владою.