Фонд підтримки прифронтових територій: асоціація на чолі з Тереховим презентувала пакет рішень для економіки регіонів

Асоціація прифронтових міст і громад (АПМГ) запропонувала комплекс рішень для підтримки економіки у прифронтових регіонах. Ключова ініціатива – створення Фонду підтримки прифронтових територій, який забезпечуватиме швидку фінансову допомогу бізнесу й громадам.

Як пише Delo.ua, про це заявив мер Харкова та голова АПМГ Ігор Терехов на форумі "Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека".

"Прифронтові громади необхідно сприймати не як "проблемні зони", а як частину системи національної безпеки України, зокрема, економічної. Тут інші ризики, а значить мають бути інші інструменти державної підтримки, які відповідають реаліям сьогодення", – наголосив Терехов.

АПМГ пропонує створити фонд як інституцію, що швидко компенсуватиме збитки, фінансуватиме відновлення та надаватиме комплексні пакети "страхування + кредит + грант". Паралельно асоціація наполягає на повноцінній роботі Національної установи розвитку, зокрема її напряму з підтримки прифронтових територій, яка має взяти на себе страхування воєнних ризиків і реальне кредитування бізнесу.

Також АПМГ виступає за відновлення рівного доступу прифронтових громад до державних програм. Пропонується окрема категорія проєктів високого безпекового ризику, що отримуватимуть пріоритет у грантах, кредитах та проєктах відбудови. "Ми пропонуємо запровадити правило: більше ризиків – більше підтримки", – зазначив Терехов.

Окремий блок стосується інфраструктури стійкості: захищеної логістики, резервних ліній живлення, укриттів на підприємствах і житла для працівників критичної інфраструктури. "Якщо держава створить відповідні умови, прифронтові території із зон ризику трансформуються у зони можливостей", – заявив він.

АПМГ також пропонує окремі гранти та інвестпрограми для МСБ у сфері переробки – галузі, яка здатна працювати навіть під обстрілами.

"Так, у вас більше ризиків, саме тому ми поруч і створюємо для вас інші умови", – підсумував Ігор Терехов, наголосивши, що запропонований пакет рішень може стати фундаментом для стійкого розвитку прифронтових регіонів.

Нагадаємо, Асоціацію прифронтових міст та громад створили 18 вересня у Харкові. Мета нового об’єднання – захистити інтереси територій, що щодня живуть під обстрілами, та закласти основу для їх економічного зростання після війни.