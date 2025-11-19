Кредитування, гранти та інвестиції: Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення

Прифронтові громади України, які зіткнулися з найбільшими ризиками та втратами, потребують негайної та цільової підтримки, тому є необхідність у створенні Фонду відновлення прифронтових міст та громад.

Про це повідомляє Delo.ua з посилання на пресслужбу Асоціації прифронтових міст та громад (АПМГ).

Згідно зі звітом RDNA4 (звіт-оцінка збитків від війни й потреб у відбудові України), станом на кінець 2024 року пряма шкода в Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях перевищувала $116 мільярдів.

Зазначені регіони, а також Миколаївська, Сумська, Чернігівська, Дніпропетровська, Одеська області сьогодні живуть і працюють у стані підвищеного безпекового ризику.

Бізнес тут стикається з обстрілами, регулярними перебоями в енергопостачанні, складною та дорогою логістикою, мінною небезпекою та відтоком кваліфікованих кадрів. Це вимагає особливої уваги та цільових механізмів підтримки.

Нещодавно президент Володимир Зеленський підписав закон про створення Національної установи розвитку (НУР), яка має забезпечити підвищення можливостей доступу прифронтовових регіонів до фінансових інструментів.

"Асоціація прифронтових міст та громад вітає це важливе рішення та пропонує виділити окремий цільовий напрям в роботі НУР, а саме створити Фонд відновлення прифронтових міст та громад", – йдеться у повідомленні.

Основні завдання нового фонду

Ключове завданням майбутнього Фонду відновлення – об'єднання всіх необхідних фінансових інструментів в одному центрі: страхування, кредитування, гранти, компенсації та інвестиційні механізми.

Цей механізм має забезпечити швидкі та адресні рішення для бізнесу та громад, які працюють під постійним тиском війни. Він дозволить компенсувати втрати, покривати страхові премії, фінансувати критичні проєкти розвитку та підтримувати підприємців, не чекаючи змін у загальнодержавних процедурах. Асоціація прифронтових міст та громад розглядає це як "крок до справедливої підтримки і розвитку" цих стратегічних регіонів.

Важливі напрями підтримки економіки прифронтових регіонів

В Асоціації прифронтових міст та громад вважають, що для підтримки економіки прифронтових регіонів важливо:

запровадити спеціальні умови кредитування для бізнесу прифронтових громад:

зниження ставок, довші строки, більша частка державної поруки;

розгорнути дієві механізми страхування воєнних ризиків, без яких інвестиції та кредитування залишатимуться обмеженими;

посилити грантові програми для малого та середнього бізнесу саме в прифронтових регіонах;

підтримати енергетичну стійкість виробництв та логістичні рішення, які зменшують собівартість роботи бізнесу на прифронтових;

окремо врахувати житлові програми для працівників критичних галузей, щоб утримати кадри в громадах.

"АПМГ пропонує не просто нові інструменти – ми пропонуємо нову модель державної політики для прифронтових громад. Адже сильні прифронтові громади – це запорука сильної України", — зазначили в асоціації.

Довідково

RDNA4 — це четверта швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення України, спільне дослідження, проведене Світовим банком, урядом України, Європейською комісією та ООН. Воно оцінює збитки, завдані російським вторгненням в Україну за період з лютого 2022 року до грудня 2024 року, і визначає пріоритети для майбутньої відбудови.

Нагадаємо, Асоціацію прифронтових міст та громад створили 18 вересня у Харкові. Мета нового об’єднання – захистити інтереси територій, що щодня живуть під обстрілами, та закласти основу для їх економічного зростання після війни.