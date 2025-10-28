Програма відновлення прифронтових територій: громади обговорили стратегію на форумі у Миколаєві

Понад 200 представників місцевого самоврядування, регіональних адміністрацій та експертів об'єдналися для розробки Програми відновлення прифронтових територій України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація прифронтових міст та громад (АПМГ).

Про ініціативу було оголошено 24 жовтня у Миколаєві під час форуму "Український Південь: Стійкість. Відновлення. Майбутнє", який об’єднав громади Миколаївської, Одеської, Херсонської та Запорізької областей.

Ключові напрямки майбутньої програми

Серед основних напрямків майбутньої Програми відновлення прифронтових територій:

соціальний вимір;

розвиток аграрного та індустріального потенціалу;

наука;

IT та цифрові сервіси;

логістика;

розбудова енергетики;

розробка проєктів повоєнного відновлення;

екологічні ініціативи.

Координаційним центром для розробки рішень стануть Офіси відновлення та розвитку громад, які мають досвід залучення донорської допомоги.

Голова АПМГ Ігор Терехов підкреслив, що завданням асоціації є відстоювання інтересів громад, зокрема, залишення 64% ПДФО у прифронтових бюджетах.

Крім того, під час форуму понад 100 громад Миколаївщини, Херсонщини, Запорізької та Одеської областей підписали меморандуми про наміри приєднатися до Асоціації прифронтових міст та громад.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім наголосив, що попри те, що сукупна шкода, завдана півдню, становить понад 20% від усіх збитків у країні, цей регіон має великий потенціал.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: АПМГ

Нагадаємо, Асоціацію прифронтових міст та громад створили 18 вересня у Харкові. Мета нового об’єднання – захистити інтереси територій, що щодня живуть під обстрілами, та закласти основу для їх економічного зростання після війни.