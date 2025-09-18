У Харкові створили Асоціацію прифронтових міст: бізнес та економіка серед головних пріоритетів

18 вересня у Харкові оголосили про створення Асоціації прифронтових міст та громад (АПМГ). До ініціативи долучилися представники понад 100 громад із прифронтових регіонів України. Мета нового об’єднання – захистити інтереси територій, що щодня живуть під обстрілами, та закласти основу для їх економічного зростання після війни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Харківську міськраду.

Серед ключових напрямів роботи Асоціації визначено створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу. Йдеться про пільгове оподаткування, інвестиційні стимули, спрощені адміністративні процедури, відродження промислового потенціалу та розширення співпраці з міжнародними партнерами.

Саме підприємництво має стати основою відбудови і повернення життя у громади, що найбільше постраждали від війни.

Головою Асоціації обрано Харківського міського голову Ігоря Терехова. За його словами, об’єднання дасть змогу громадам координувати свої дії з урядом, парламентом і міжнародними партнерами, а також спільно формувати підхід до післявоєнної відбудови.

Під час форуму "Стратегічні виміри міст-форпостів", де було оголошено про створення АПМГ, учасники підписали Меморандум про намір приєднатися до організації. В документі закріплені пріоритети: відновлення інфраструктури, підтримка постраждалих від обстрілів і переселенців, забезпечення роботи шкіл і дитячих садків, а також посилення спроможності малого та середнього бізнесу.

Асоціація має стати майданчиком для обміну досвідом і вироблення практичних рішень. Очільники регіонів наголошують: громади вже накопичили значний досвід виживання в умовах війни, який потрібно масштабувати та враховувати в загальнонаціональних програмах відновлення.

Додамо, що протягом 2024 року в Харкові було відкрито 8510 фізичних осіб-підприємців, водночас 6980 ФОПів припинили свою діяльність.