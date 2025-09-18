В Харькове создали Ассоциацию прифронтовых городов: бизнес и экономика среди главных приоритетов

18 сентября в Харькове объявили о создании Ассоциации прифронтовых городов и общин (АПМГ). К инициативе присоединились представители более 100 общин из прифронтовых регионов Украины. Цель нового объединения – защитить интересы ежедневно живущих под обстрелами территорий и заложить основу для их экономического роста после войны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Харьковский горсовет.

Среди ключевых направлений работы Ассоциации определено создание благоприятной среды для развития бизнеса. Речь идет о льготном налогообложении, инвестиционных стимулах, упрощенных административных процедурах, возрождении промышленного потенциала и расширении сотрудничества с международными партнерами.

Именно предпринимательство должно стать основой восстановления и возвращения жизни в общины, наиболее пострадавшие от войны.

Председателем Ассоциации избран Харьковский городской голова Игорь Терехов. По его словам, объединение позволит общинам координировать свои действия с правительством, парламентом и международными партнерами, а также совместно формировать подход к послевоенному восстановлению.

Во время форума "Стратегические измерения городов-форпоста", где было объявлено о создании АПМГ, участники подписали Меморандум о намерении присоединиться к организации. В документе закреплены приоритеты: восстановление инфраструктуры, поддержка пострадавших от обстрелов и переселенцев, обеспечение работы школ и детских садов, а также усиление возможности малого и среднего бизнеса.

Ассоциация должна стать площадкой для обмена опытом и выработки практических решений. Руководители регионов отмечают: общины уже накопили значительный опыт выживания в условиях войны, который нужно масштабировать и учитывать в общенациональных программах восстановления.

Добавим, что в течение 2024 года в Харькове было открыто 8510 физических лиц-предпринимателей, в то же время 6980 ФЛП прекратили свою деятельность.