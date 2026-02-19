Прифронтові громади проти тарифного тиску, ПДВ для ФОПів і просять держпідтримки

Мер Харкова та голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов наголосив на необхідності системної державної підтримки прифронтових територій та посилення координації між місцевим самоврядуванням і центральною владою. Він окреслив ключові виклики для громад області та країни, зокрема у сферах енергетичної безпеки, тарифної політики, підтримки бізнесу, освіти та соціальної сфери.

Як пише Delo.ua, відповідну заяву Терехов зробив, виступаючи на Форумі старост незламної Харківщини 19 лютого.

Окрему увагу він приділив питанням енергостійкості. За його словами, в умовах цілеспрямованих атак на енергетичну інфраструктуру громади змушені інвестувати у децентралізовані системи життєзабезпечення, однак їхні бюджети не спроможні самостійно фінансувати масштабну модернізацію.

"Неприпустимо фінансувати відновлення галузі за рахунок людей і прифронтових громад. Підвищення тарифів, зокрема, на розподіл газу, – це прямий удар по територіях, які й так живуть в умовах війни. Енергетична стійкість – стратегічна функція держави, і вона не може реалізовуватися шляхом послаблення фінансової спроможності громад", – наголосив він.

Ігор Терехов виступив на Форумі старост незламної Харківщини. Фото: Асоціація прифронтових міст і громад

Асоціація вже звернулася до уряду та парламенту з вимогою не допустити додаткового тарифного навантаження на прифронтові території.

Також Терехов порушив питання фінансування підвищення заробітних плат освітянам і соціальним працівникам, підкресливши, що реалізація таких рішень потребує цільових державних субвенцій.

Серед інших викликів – ініціатива запровадження 20% ПДВ для ФОПів, що, на думку мера Харкова, може призвести до згортання економічної активності в прифронтових регіонах.

"За рахунок малого бізнесу сьогодні існує життя на прифронтових територіях. Кав’ярні, СТО, майстерні, магазини – це робочі місця і податки. Вводити 20% ПДВ для малого бізнесу не можна. Він або закриється, або піде в тінь", – пояснив він.

Окремо йшлося про інтеграцію внутрішньо переміщених осіб. Наразі у Харкові проживає понад 212 тисяч ВПО, що потребують житла, роботи та доступу до базових послуг. За словами Терехова, для прифронтових громад необхідний окремий підхід державної політики, оскільки рівні умови для територій із різним рівнем безпекових ризиків не забезпечують справедливості.

Раніше Асоціація прифронтових міст та громад визначила пріоритети роботи на 2026 рік. Серед них – безпека людей та захист критичної інфраструктури, енергетична стійкість, доступ до медицини та реабілітації, підтримка внутрішньо переміщених осіб, збереження людського потенціалу та підтримка малого та середнього підприємництва.