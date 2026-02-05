Безпека, енергостійкість та розвиток бізнесу: Асоціація прифронтових громад визначила пріоритети на 2026 рік

Асоціація прифронтових міст та громад визначила пріоритети роботи на 2026 рік. Серед них – безпека людей та захист критичної інфраструктури, енергетична стійкість, доступ до медицини та реабілітації, підтримка внутрішньо переміщених осіб, збереження людського потенціалу та підтримка малого та середнього підприємництва.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення асоціації.

Її представники узгодили зазначені пріоритети на Форумі "Стійкість, відновлення, розвиток: візія прифронтових громад – 2026", що відбувся 5 лютого у Харкові.

За їхніми словами, окремий пріоритет на цей рік – відновлення, яке має відбуватися вже зараз, навіть в умовах війни.

Голова Асоціації прифронтових міст та громад і мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що прифронтові території давно перейшли від логіки реагування на кризи до моделі прогнозування та мінімізації ризиків, а їх ключовим завданням залишається не лише забезпечення базових умов життя для людей, а й створення фундаменту для подальшого розвитку та відновлення.

"Люди в прифронтових громадах чекають не гучних заяв, а простих і базових речей: світла й тепла в домівках, роботи лікарень і шкіл, можливості працювати й залишатися у своїх містах. Саме заради цього ми об’єдналися в асоціацію… Прифронтові громади мають унікальний управлінський досвід, і цей досвід формує не лише відповіді на виклики, з якими країна житиме під час війни, а й на етапі повоєнного відновлення", – наголосив Терехов.

Своєю чергою перший віце-прем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що відновлення має відбуватися за принципом "краще, ніж було", тобто відновлювати з модернізацією.

"Не просто полагодити, а зробити системи більш живучими, гнучкими, автономними, менш залежними від одного вузла і більш захищеними. Водночас розвиток – це спосіб не перетворювати прифронтові громади на територію тимчасовості чи сіру зону, яку намагається створити Росія", – додав він.

Шмигаль також звернув увагу на високий інтерес міжнародних партнерів до України, зокрема до прифронтових громад, тому не можна "втратити цю хвилю".

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім наголосив, що майбутнє відновлення України напряму залежить від того, чи зможе держава створити умови для життя і розвитку людей уже зараз. За його словами, відновлення починається не після війни, а "вже зараз", зі створення умов, за яких люди можуть жити, працювати і бачити своє майбутнє в Україні.

"Саме там, де створені такі умови, зʼявляться економіка, розвиток, стійкість і майбутнє... Якщо ми хочемо побудувати сильну країну після війни, ми маємо закладати фундамент для цього вже сьогодні", – підкреслив Кім.

На форумі також виступив міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Денис Улютін, який акцентував увагу на важливості підтримки людей на прифронтових територіях.

"Люди залишаються там, де є не разова допомога, а системна і передбачувана підтримка навіть поруч із війною. Гуманітарне реагування не може бути довгостроковою відповіддю – у прифронтових громадах саме соціальна політика визначає, залишатися людям чи їхати", – наголосив Улютін.

Кого обʼєднав форум

До форуму долучилися керівники близько 300 прифронтових громад, представників уряду, обласних влад та міжнародних організацій.

Крім Ігоря Терехова, Віталія Кіма, Дениса Шмигаля, Дениса Улютіна, у роботі заходу також взяли участь начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, представники ООН, Ради Європи та міжнародних гуманітарних організацій.

Нагадаємо, Асоціацію прифронтових міст та громад було створено 18 вересня 2025 року у Харкові. Мета об’єднання – захистити інтереси територій, що щодня живуть під обстрілами, та закласти основу для їхнього економічного зростання після війни.