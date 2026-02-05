Безопасность, энергостойкость и развитие бизнеса: Ассоциация прифронтовых общин определила приоритеты на 2026 год

Ассоциация прифронтовых городов и общин определила приоритеты работы на 2026 год. Среди них – безопасность людей и защита критической инфраструктуры, энергетическая устойчивость, доступ к медицине и реабилитации, поддержка внутри перемещенных лиц, сохранение человеческого потенциала и поддержка малого и среднего предпринимательства.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение ассоциации.

Ее представители согласовали указанные приоритеты на Форуме "Устойчивость, восстановление, развитие: визия прифронтовых общин – 2026", который состоялся 5 февраля в Харькове.

По их словам, отдельный приоритет на этот год – восстановление, которое должно происходить уже сейчас, даже в условиях войны.

Глава Ассоциации прифронтовых городов и общин и мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что прифронтовые территории давно перешли от логики реагирования на кризисы к модели прогнозирования и минимизации рисков, а их ключевой задачей остается не только обеспечение базовых условий жизни для людей, но и создание фундамента для дальнейшего развития и восстановления.

"Люди в прифронтовых общинах ждут не громких заявлений, а простых и базовых вещей: света и тепла в домах, работы больниц и школ, возможности работать и оставаться в своих городах. Именно ради этого мы объединились в ассоциацию… Прифронтовые общины имеют уникальный управленческий опыт, и этот опыт формирует не только ответы на вызовы, с которыми страна будет жить во время войны, но и на этапе послевоенного восстановления", – подчеркнул Терехов.

В свою очередь первый вице-премьер – министр энергетики Денис Шмигаль заявил, что восстановление должно происходить по принципу "лучше, чем было", то есть восстанавливать с модернизацией.

"Не просто починить, а сделать системы более живучими, гибкими, автономными, менее зависимыми от одного узла и более защищенными. В то же время развитие – это способ не превращать прифронтовые общины в территорию временности или серую зону, которую пытается создать россия", – добавил он.

Шмигаль также обратил внимание на высокий интерес международных партнеров к Украине, в частности к прифронтовым общинам, поэтому нельзя "потерять эту волну".

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким подчеркнул, что предстоящее восстановление Украины напрямую зависит от того, сможет ли государство создать условия для жизни и развития людей уже сейчас. По его словам, восстановление начинается не после войны, а "уже сейчас" с создания условий, при которых люди могут жить, работать и видеть свое будущее в Украине.

"Именно там, где созданы такие условия, появятся экономика, развитие, устойчивость и будущее... Если мы хотим построить сильную страну после войны, мы должны закладывать фундамент для этого уже сегодня", – подчеркнул Ким.

На форуме также выступил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, акцентировавший внимание на важности поддержки людей на прифронтовых территориях.

"Люди остаются там, где есть не разовая помощь, а системная и предполагаемая поддержка даже рядом с войной. Гуманитарное реагирование не может быть долгосрочным ответом – в прифронтовых общинах именно социальная политика определяет, оставаться людям или уезжать", – подчеркнул Улютин.

Кого объединил форум

К форуму присоединились руководители около 300 прифронтовых общин, представителей правительства, областных властей и международных организаций.

Кроме Игоря Терехова, Виталия Кима, Дениса Шмыгаля, Дениса Улютина, в работе мероприятия также приняли участие начальник Харьковской ОВ Олег Синегубов, представители ООН, Совета Европы и международных гуманитарных организаций.

Напомним, Ассоциация прифронтовых городов и общин была создана 18 сентября 2025 года в Харькове. Цель объединения – защитить интересы ежедневно живущих под обстрелами территорий и заложить основу для их экономического роста после войны.