Харків без опалення: Терехов вимагає скоротити тривалість знеструмлення міста

Міський голова Харкова Ігор Терехов публічно звернувся до керівництва “Укренерго” та першого віцепрем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з вимогою переглянути графіки відключень електроенергії та скоротити час знеструмлення для прифронтового міста.

Відключення світла в Харкові

Терехов заявив, що ситуація з енергозабезпеченням у більшості міст України залишається складною через війну та постійні удари по критичній інфраструктурі. За його словами, відключення електроенергії стали реальністю для всієї країни, однак для прифронтових міст ці виклики є значно гострішими.

Терехов наголосив, що Харків уже четверту зиму перебуває під постійними атаками, а енергетична інфраструктура міста зазнала серйозних руйнувань. Унаслідок цього тисячі будинків стикаються з аварійними відключеннями тепла, а системи життєзабезпечення працюють на межі можливостей.

У зв’язку з цим міський голова повідомив про своє публічне звернення до керівництва "Укренерго" та першого віцепрем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Він нагадав, що після обстрілу 3 лютого близько 900 житлових будинків у Харкові залишилися без теплопостачання, і тоді була озвучена обіцянка обмежувати відключення електроенергії в таких будинках не більше ніж чотирма годинами.

За словами Терехова, ця домовленість має бути виконана.

"Відключення електроенергії по 15–19 годин на добу — неприйнятні для Харкова. Утім, як і для будь-якого українського міста. Бо в кожному місті за цими цифрами стоять не графіки — стоять люди. Для Харкова ж це питання не лише комфорту", - наголосив він.

Терехов наголосив, що в умовах, коли місто одночасно переживає наслідки ударів по системах теплопостачання, тривалі відключення електроенергії мають критичні наслідки. Йдеться про холод у квартирах, зупинку насосного обладнання, підвищені ризики для систем водо- та теплопостачання, а також неможливість забезпечити навіть базове обігрівання житла.

За його словами, це означає занурення міста в темряву в той час, коли країна й без того живе в умовах війни.

Терехов переконаний, що прифронтові міста потребують окремого, пріоритетного підходу до енергозабезпечення.

Нагадаємо, 3 лютого внаслідок масованої атаки російської армії на енергетичну інфраструктуру Дарницький та Дніпровський райони Києва залишилися без опалення.