Харьков без отопления: Терехов требует сократить продолжительность обесточивания города

Городской голова Харькова Игорь Терехов публично обратился к руководству "Укрэнерго" и первому вице-премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с требованием пересмотреть графики отключений электроэнергии и сократить время обесточивания для прифронтового города.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр Харькова.

Отключение света в Харькове

Терехов заявил, что ситуация с энергообеспечением в большинстве городов Украины остается сложной из-за войны и постоянных ударов по критической инфраструктуре. По его словам, отключения электроэнергии стали реальностью для всей страны, однако для прифронтовых городов эти вызовы значительно острее.

Терехов подчеркнул, что Харьков уже четвертую зиму находится под постоянными атаками, а энергетическая инфраструктура города испытала серьезные разрушения. В результате тысячи домов сталкиваются с аварийными отключениями тепла, а системы жизнеобеспечения работают на грани возможностей.

В связи с этим городской голова сообщил о своем публичном обращении к руководству "Укрэнерго" и первому вице-премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. Он напомнил, что после обстрела 3 февраля около 900 жилых домов в Харькове остались без теплоснабжения, и тогда было озвучено обещание ограничивать отключение электроэнергии в таких домах не более четырех часов.

По словам Терехова, эта договоренность должна быть исполнена.

"Отключения электроэнергии по 15-19 часов в сутки — неприемлемы для Харькова. Впрочем, как и для любого украинского города. Потому что в каждом городе за этими цифрами стоят не графики — стоят люди. Для Харькова же это вопрос не только комфорта", - подчеркнул он.

Терехов подчеркнул, что в условиях, когда город одновременно переживает последствия ударов по системам теплоснабжения, длительные отключения электроэнергии имеют критические последствия. Речь идет о холоде в квартирах, остановке насосного оборудования, повышенных рисках для систем водо- и теплоснабжения, а также невозможности обеспечить даже базовый обогрев жилья.

По его словам, это означает погружение города во тьму в то время, когда страна и без того живет в условиях войны.

Терехов убежден, что прифронтовые города нуждаются в отдельном, приоритетном подходе к энергообеспечению.

Напомним, 3 февраля в результате массированной атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру Дарницкий и Днепровский районы Киева остались без отопления .