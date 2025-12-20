Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

-0,00

EUR

49,59

--0,04

Наличный курс:

USD

42,33

42,25

EUR

49,85

49,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Харьков продлил налоговые льготы для бизнеса и физических лиц до марта 2026 года

налоги
Харьков продлил налоговые льготы для бизнеса / Shutterstock

Харьковский городской совет на внеочередной сессии в пятницу принял продолжение освобождения от уплаты местных налогов и сборов для физических и юридических лиц, а также предпринимателей до 31 марта 2026 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой "Интерфакс-Украина".

"Мы сохраняем льготы на первый квартал следующего года. Сегодня мы единственный город в Украине, который это делает. Для нас очень важно, чтобы бизнес оставался в Харькове, чтобы предприниматели направляли сэкономленные средства на сохранение и создание новых рабочих мест, на развитие", - отметил городской голова Харькова Игорь Терехов, сообщает пресс-служба горсовета.

Напомним, что с 1 апреля 2024 года решением горсовета было отменено налоговое обязательство после начисления арендной платы за земельные участки коммунальной формы собственности. Ставка земельного налога для физических и юридических лиц составляет 0% нормативной денежной оценки.

Также установлена нулевая ставка налога на недвижимое имущество (если это не земельный участок в собственности юридических лиц). Плательщикам единого налога 4-й группы предоставлено стопроцентное уменьшение налоговых обязательств.

Решение позволяет бизнесу более эффективно использовать ресурсы для развития и поддержания экономической стабильности в Харькове.

Отметим, что еще в прошлом году на внеочередной сессии Харьковского городского совета было принято решение об освобождении местных предпринимателей от уплаты налогов за землю, недвижимость и единого налога для физлиц-предпринимателей 4-й группы.

Автор:
Татьяна Гойденко