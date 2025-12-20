Харьков продлил налоговые льготы для бизнеса и физических лиц до марта 2026 года

Харьковский городской совет на внеочередной сессии в пятницу принял продолжение освобождения от уплаты местных налогов и сборов для физических и юридических лиц, а также предпринимателей до 31 марта 2026 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой "Интерфакс-Украина".

"Мы сохраняем льготы на первый квартал следующего года. Сегодня мы единственный город в Украине, который это делает. Для нас очень важно, чтобы бизнес оставался в Харькове, чтобы предприниматели направляли сэкономленные средства на сохранение и создание новых рабочих мест, на развитие", - отметил городской голова Харькова Игорь Терехов, сообщает пресс-служба горсовета.

Напомним, что с 1 апреля 2024 года решением горсовета было отменено налоговое обязательство после начисления арендной платы за земельные участки коммунальной формы собственности. Ставка земельного налога для физических и юридических лиц составляет 0% нормативной денежной оценки.

Также установлена нулевая ставка налога на недвижимое имущество (если это не земельный участок в собственности юридических лиц). Плательщикам единого налога 4-й группы предоставлено стопроцентное уменьшение налоговых обязательств.

Решение позволяет бизнесу более эффективно использовать ресурсы для развития и поддержания экономической стабильности в Харькове.

Отметим, что еще в прошлом году на внеочередной сессии Харьковского городского совета было принято решение об освобождении местных предпринимателей от уплаты налогов за землю, недвижимость и единого налога для физлиц-предпринимателей 4-й группы.