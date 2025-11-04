Верховная Рада поддержала модель компенсации инвестиций через налоги: сколько это будет стоить бюджету

Верховная Рада Украины 4 ноября приняла в первом чтении законопроекты, которым вносятся изменения в Налоговый и Таможенный кодекс о компенсации инвестиций через налоги.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, депутаты поддержали законопроект N13414 «О внесении изменений в пункт 4 раздела ХХІ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины о компенсации инвестиций через налоги" и законопроект N13415 "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины о компенсации инвестиций.

Какие суммы компенсаций

Гетманцев объяснил, что эти законопроекты запускают модель компенсации инвестиций из-за налогов, что будет стимулировать бизнес отходить от сырьевой модели и инвестировать в развитие перерабатывающей промышленности.

Так, предполагается предоставление льготных условий налогообложения на 10 лет (2026–2035) для инвесторов, реализующих проекты по строительству, модернизации или техническому переоснащению предприятий, приобретению оборудования или земли под производство.

Размер налоговых и таможенных льгот будет зависеть от объема инвестиций:

100 тыс. – 1 млн евро – до 70% инвестиций;

1 – 20 млн евро – до 50%:

20 – 50 млн евро – до 30%.

Льготы включают:

освобождение от налога на прибыль (при условии, что 90% дохода поступает от продажи собственной переработанной продукции),

освобождение от НДС и пошлины на новое оборудование,

возможность льгот на землю от местных властей.

Увольнение будет касаться юридических лиц, зарегистрированных в Украине (являющихся резидентами) и осуществляющих хозяйственную деятельность в перерабатывающей промышленности (за исключением "социально-нежелательных сфер" - производство алкоголя, табачных изделий и др.).

Народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Дмитрий Киселевский уточнил, что компенсации подлежат:

расходы по строительству инженерных сетей, инженерных сооружений, объектов смежной инфраструктуры;

затраты на приобретение зданий и сооружений или расходы на их строительство, модернизацию, техническое и/или технологическое перевооружение;

расходы по приобретению производственного оборудования;

расходы по приобретению земельного участка.

Льгота будет стоить 20-40 млрд грн

Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что такая налоговая льгота будет стоить бюджету примерно 20-40 млрд грн.

Он напомнил, что в Украине уже множество схожих инициатив по льготам, как "инвестиционные няни", индустриальные парки, клуб «белого бизнеса»

"Но что-то инвестиций так и не появилось. Потому что инвестор не будет вкладывать средства, когда завтра ДБР у тебя этот бизнес может отжать по любому делу", - подчеркнул нардеп.

Он добавил, что МВФ, Минфин и ЕС выступили категорически против принятия этих законопроектов.

Напомним, в рамках программы "инвестняний" (проекты со значительными инвестициями, поддерживаемые государством) был подписан инвестиционный договор между правительством Украины и обществом с ограниченной ответственностью "Фиднова Центр" (Feednova Center), которое входит в EFI Group.

Компания планирует построить в Звенигородском районе Черкасской области масштабный перерабатывающий завод площадью более 10 гектаров. Предприятие будет производить высокопротеиновые кормовые примеси и жиры, которые пользуются спросом как в Украине, так и за рубежом.

Уже состоялась церемония закладки первого камня будущего завода "Фиднов Центр" .