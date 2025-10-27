Украина представила в Швеции инвестпроекты на $31,4 млрд для "зеленой" трансформации экономики

Украина в Стокгольме во время Ukraine's Energy and Climate Investment Roadshow in Sweden представила шведским правительственным учреждениям и компаниям новые инвестиционные проекты на $31,4 млрд для восстановления и "зеленой" трансформации экономики.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Эти проекты являются частью Национального плана по энергетике и климату до 2030 года и охватывают ключевые направления:

возобновляемая и передовая ядерная энергетика;

энергоэффективность и декарбонизация промышленности;

развитие Net Zero технологий и водородной энергетики.

Представители украинских министерств и Офиса зеленого перехода подчеркнули, что создание современной, децентрализованной и климатически нейтральной энергосистемы является экономически взвешенной стратегией, повышающей энергонезависимость и конкурентоспособность промышленности.

"Украина ежедневно восстанавливает свою энергосистему после вражеских обстрелов и одновременно создает новую – современную, децентрализованную и климатически нейтральную. Для нас такая модель развития является, прежде всего, экономически взвешенной стратегией: уменьшение энергозатрат означает большую энергонезависимость, более низкую себестоимость продукции, соответственно более конкурентную промышленность", — заявил заместитель министра Андрей Телюпа.

Ключевые договоренности

Во время встречи украинская и шведская стороны обсудили создание фонда объединенных средств со Швецией для совместных проектов в рамках Национального плана по энергетике и климату (НТЭК).

Со шведским агентством гарантирования экспортных кредитов (EKN) достигнута договоренность о расширении объемов страхования украинско-шведских проектов в 2026 году до €160 млн.

Также обсуждены техническое сотрудничество и обмен экспертизой по энергетическому переходу со Шведским энергетическим агентством.

Особое внимание уделялось декарбонизации металлургической и горнодобывающей промышленности, что критически важно в контексте европейского механизма углеродной корректировки на границе (CBAM).

Украина также пригласила шведские компании присоединиться к "Промышленному Рамштайну" для создания производственных альянсов в сфере оборонного и двойного назначения.

Напомним, Швеция объявила о дополнительном финансировании Целевого фонда Всемирного банка для помощи Украине в восстановлении и реформах на 385 миллионов шведских крон (около 35 млн евро).