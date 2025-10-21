Швеция дополнительно выделяет 35 млн евро на восстановление и реформы в Украине

Швеция объявила о дополнительном финансировании Целевого фонда Всемирного банка для помощи Украине в восстановлении и реформах на 385 миллионов шведских крон (около 35 млн евро).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства иностранных дел Швеции.

Швеция увеличивает финансирование

Швеция объявила о дополнительном финансировании Целевого фонда Всемирного банка для помощи Украине в восстановлении и реформах. Общая сумма поддержки растет на 385 миллионов шведских крон (около 35 млн евро).

"С приближением зимы Швеция увеличивает свою поддержку Фонда помощи, восстановления, реконструкции и реформирования Украины (URTF) Всемирного банка на 385 миллионов шведских крон. Фонд позволяет удовлетворить самые неотложные потребности и укрепить устойчивость Украины и ее долгосрочное восстановление", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно Европейский Союз начал рассматривать возможность предоставления Украине так называемого "репарационного кредита" в объеме до 130 миллиардов евро. Окончательная сумма будет определена после того, как Международный валютный фонд оценит финансовые потребности Украины на 2026-2027 годы.