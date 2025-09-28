Швеция поддержала предоставление Украине "репарационного кредита" до €130 млрд

Швеция стала первой страной ЕС, дополнительно вложившей средства в механизм Ukraine Facility, в частности в Pillar I "Прямая бюджетная поддержка". Сумма дополнительного взноса составляет около 3 млрд. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой глава Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа.

Во время встречи с послом Швеции в Украине Мартином Обергом они обсудили новые форматы финансирования и перспективы предоставления Украине "репарационного кредита".

Речь идет о прямом бюджетном финансировании до 130 млрд евро, которое будет выделяться траншами. Механизм предусматривает, что фактически эти деньги, замороженные российские активы, перейдут в пользование Украины, а формально право требования останется за центробанком РФ.

Украина будет возвращать кредит только в случае фактической выплаты репараций Россией, что, по оценкам экспертов, маловероятно.

Предварительно решение о "репарационном кредите" должно принять единогласно все страны ЕС, что в настоящее время создает неопределенность в его реализации. Поступление финансирования будет разбито на транше и будет зависеть от потребностей украинского бюджета и рекомендаций МВФ по дефициту.

