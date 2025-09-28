- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Швеция поддержала предоставление Украине "репарационного кредита" до €130 млрд
Швеция стала первой страной ЕС, дополнительно вложившей средства в механизм Ukraine Facility, в частности в Pillar I "Прямая бюджетная поддержка". Сумма дополнительного взноса составляет около 3 млрд. грн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой глава Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа.
Во время встречи с послом Швеции в Украине Мартином Обергом они обсудили новые форматы финансирования и перспективы предоставления Украине "репарационного кредита".
Речь идет о прямом бюджетном финансировании до 130 млрд евро, которое будет выделяться траншами. Механизм предусматривает, что фактически эти деньги, замороженные российские активы, перейдут в пользование Украины, а формально право требования останется за центробанком РФ.
Украина будет возвращать кредит только в случае фактической выплаты репараций Россией, что, по оценкам экспертов, маловероятно.
Предварительно решение о "репарационном кредите" должно принять единогласно все страны ЕС, что в настоящее время создает неопределенность в его реализации. Поступление финансирования будет разбито на транше и будет зависеть от потребностей украинского бюджета и рекомендаций МВФ по дефициту.
Напомним, что сумма, дополнительно вложенная Швецией в Ukraine Facility, составляет около 3 млрд грн – сопоставимо с расходами на закупку школьных автобусов (2 млрд грн) или компенсации за уничтоженное жилье (3 млрд грн) в 2026 году.
Напомним, недавно Европейский Союз начал рассматривать возможность предоставления Украине так называемого "репарационного кредита" в объеме до 130 миллиардов евро. Окончательная сумма будет определена после того, как Международный валютный фонд оценит финансовые потребности Украины на 2026-2027 годы.