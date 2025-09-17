После давления США: Германия поддерживает репарационное использование российских активов – Bloomberg

В Европе усиливается поддержка идеи использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Германия изменила свою позицию и стала сторонником максимального привлечения этих средств для оборонных нужд Киева, что совпадает с инициативами Еврокомиссии и растущим давлением США.

Об этом сообщает Delo.u со ссылкой на сообщение Bloomberg.

Репарационное использование российских активов

В Европе активизируются обсуждения использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Это происходит на фоне нового давления со стороны президента США Дональда Трампа и смены позиции Германии.

Около 300 млрд. долларов российских активов находятся в Европе. Европейские правительства и партнеры по G7 ищут способы использовать их для финансирования обороны Украины и получения дополнительных доходов. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что нужно срочно разработать механизм, который позволит предоставлять Украине репарационные кредиты на основе замороженных активов.

Германия, ранее осторожно относившаяся к этому вопросу, теперь поддерживает максимальное использование фондов для помощи Украине. При этом шаг не предусматривает полную конфискацию активов, на которые настаивают США и некоторые страны Восточной Европы.

Ожидается, что вопрос будет рассмотрен на встрече министров финансов ЕС в Копенгагене и на саммите лидеров ЕС в октябре, где планируется окончательное принятие решения.

Ранее сообщалось, что 150 миллиардов евро кредитов в рамках программы SAFE (Security Action for Europe) уже распределены между 19 странами Европейского Союза. 13 государств-членов прямо указали, что планируют использовать средства для поддержки Украины.