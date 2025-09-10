Кредиты SAFE на 150 миллиардов евро полностью распределены: 13 стран планируют использовать их для поддержки Украины

Все 150 миллиардов евро кредитов в рамках программы SAFE (Security Action for Europe) уже распределены между 19 странами Европейского Союза. 13 государств-членов прямо указали, что планируют использовать средства для поддержки Украины.

Как информирует Delo.ua, об этом пишет " Радио Свобода " со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса.

"Было много скептицизма относительно возможно низких процентов. Теперь мы видим обратное. Интерес со стороны государств-членов имел ошеломляющий успех. Заинтересованы не только страны восточной границы", – отметил Кубилюс.

Кто получит больше всего

Наибольшая часть кредитов достанется Польше – 43,7 миллиарда евро. На втором месте Румыния с 16,7 млрд, а по 16,2 млрд пригласили и получили Франция и Венгрия. Италия получит 14,9 миллиарда, Бельгия – 8,3 миллиарда, Литва – 6,4 миллиарда, Португалия – 5,8 миллиарда, Латвия – 5,7 миллиарда.

В программе также принимают участие Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Греция, Словакия и Испания. В то же время восемь стран ЕС не подали заявки, ведь могут самостоятельно занимать средства на рынках по сопоставимым или даже более выгодным условиям.

Как будет работать SAFE

SAFE — это общая кредитная схема, которая поддерживается бюджетом ЕС и направлена на усиление оборонных возможностей Евросоюза, в том числе в ответ на угрозу агрессии со стороны России. Она предполагает:

10-летний льготный период для погашения;

низкие процентные ставки;

возможность сотрудничества не только со странами ЕС, но и с государствами-партнерами, такими как Великобритания, Норвегия или Турция, которые имеют оборонное оборудование, требуются Европе.

На что пойдут деньги

По словам Кубилюса, средства будут направлены на три ключевых направления:

Большие оборонные проекты общего интереса - система ПРО/ПВО, "Восточный оборонный щит", а также "стена дронов", над концепцией которой работают и украинские специалисты.

Стратегические возможности — защищенная спутниковая связь, космическая разведка, военная логистика, в частности, закупка тяжелых транспортных самолетов и самолетов-заправщиков. По его словам, в этой сфере Европа до сих пор в значительной степени зависит от США, поэтому пора развивать собственные возможности.

Массовое производство вооружений – танков, артиллерийских систем и другой критически важной техники.

Отмечается, что 19 стран-участниц должны до конца ноября подготовить инвестиционные планы, где будут четко прописаны, как именно они используют полученные средства. Еврокомиссия оценит эти документы, а первые выплаты в рамках программы ожидаются в первом квартале 2026 года.

Обратите внимание, что SAFE предусматривает финансирование совместных оборонных закупок и кооперацию между странами-членами в сфере безопасности. Программа станет основой для реализации инициативы "Готовність 2030", которая должна усилить обороноспособность Европы.

Помимо SAFE Еврокомиссия предлагает еще несколько инструментов для увеличения оборонных бюджетов. Во-первых, это возможность активации фискальных исключений, позволяющих государствам ЕС увеличивать расходы на оборону без риска превышения бюджетного дефицита. Во-вторых, страны-члены могут добровольно направлять средства из региональных программ ЕС на оборонные нужды.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности ЕС, поэтому украинская оборонная промышленность сможет участвовать в совместных заказах в рамках SAFE. Она также подчеркнула, что в программу смогут присоединиться и ассоциированные партнеры Евросоюза.