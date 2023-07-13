Брюссель планирует отправить в Украину военных инструкторов и увеличить военную помощь

Европейский союз рассматривает возможность отправить военных инструкторов в Украину, но подобно приглашению Украины в НАТО, данное предложение выдвигается с осторожностью и может быть реализовано "когда разрешат обстоятельства". Возможно, это после войны.

Об этом сообщает EL PAÍS, ссылаясь на внутренний документ европейской дипломатической службы.

Издание пишет, что утверждения, приведенные в данном документе, схожи с решением членов G-7 относительно предложенных гарантий безопасности Украине, поэтому к обязательствам "Большой семерки" присоединились другие страны, не являющиеся членами G-7, такие как Испания.

Брюссель планирует совершить значительный скачок в политике поддержки Украины. Европейская дипломатическая служба планирует увеличить военные поддержку Украины, усилить противовоздушную оборону и финансировать передовые системы вооружений государствами-членами, включая ракеты и боевые самолеты.

"Украина и дальше будет нуждаться в долгосрочной приверженности и поддержке ЕС, чтобы обеспечить свое свободное и демократическое европейское будущее. Россия вряд ли откажется от своей цели покорения Украины, и Украина не может перестать защищаться", — говорится в документе.

В Брюсселе отмечают, что в этом году поддержка в виде оборудования через Европейский фонд мира (EPF) превысит 4 000 миллионов евро. Кроме того, был достигнут прогресс в снабжении государствами-членами более сложных и дорогостоящих систем вооружений, которые ЕС позже покрывал через системы возмещения.

Согласно документу, Брюссель также предлагает обслуживание и ремонт предоставленной техники, помощь в разминировании, а также поддержку кибербезопасности для борьбы с гибридными угрозами и дезинформацией.

В ЕС также будет способствовать вступлению Украины в Европейский Союз и поможет в продвижении реформ.

К слову, лидеры G-7 также пообещали, что активы России будут оставаться заблокированными, пока Москва не заплатит за ущерб, причиненный Украиной.