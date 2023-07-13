Брюсель планує відправити в Україну військових інструкторів та збільшити військову допомогу

Європейський союз розглядає можливість відправити військових інструкторів до України, але подібно до запрошення Україні в НАТО, дана пропозиція висувається з обережністю та може бути реалізована "коли дозволять обставини". Можливо, це буде після війни.

Про це повідомляє EL PAÍS, посилаючись на внутрішній документ європейської дипломатичної служби.

Видання пише, що твердження, які наведені в даному документі, схожі з рішенням членів G-7 щодо запропонованих гарантій безпеки Україні, тому до зобов'язань "Великої сімки" приєдналися інші країни, що не є членами G-7, такі як Іспанія.

Брюсель планує зробити значний стрибок у політиці підтримки України. Європейська дипломатична служба планує збільшити військові підтримку України, посилити протиповітряноу оборони та співфінансувати передові системи озброєнь державами-членами, включно з ракетами та бойовими літаками.

"Україна й надалі потребуватиме довгострокової прихильності та підтримки ЄС, щоб забезпечити своє вільне та демократичне європейське майбутнє. Росія навряд чи відмовиться від своєї мети підкорення України, і Україна не може перестати захищатися", — йдеться у документі.

У Брюселі наголошують, що цього року підтримка у вигляді обладнання через Європейський фонд миру (EPF) перевищить 4 000 мільйонів євро. Крім того, було досягнуто прогресу в постачанні державами-членами більш складних і дорогих систем озброєнь, які ЄС пізніше покривав через системи відшкодування.

Згідно з документом, Брюссель також пропонує обслуговування та ремонт наданої техніки, допомгу в розмінуванні, а також підтримку кібербезпеки, для боротьби з гібридними загрозами і дезінформацією.

В ЄС також сприятиме вступу України до Європейського Союзу та допоможе в просування реформ.

До слова, лідери G-7 також пообіцяли, що активи Росії залишатимуться заблокованими, доки Москва не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні.