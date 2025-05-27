Совет ЕС одобрил €150 млрд на безопасность: Украина получит доступ к совместным оборонным закупкам

Совет ЕС одобрил создание фонда Security Action for Europe (SAFE) в размере €150 млрд ($168,3 млрд) для совместных оборонных закупок.

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Об этом сообщается на сайте Совета ЕС во вторник, 27 мая.

Отмечается, что SAFE направлен на то, чтобы поддерживать страны-члены ЕС, желающие инвестировать в свое оборонное производство путем совместных закупок.

Через этот фонд ЕС выделит до 150 миллиардов евро, которые будут распределяться между заинтересованными странами-членами на основе их требований и национальных планов. Выплаты будут осуществляться в форме долгосрочных ссуд, которые будут платиться государствами-бенефициарами.

Кроме того, SAFE позволит Евросоюзу в дальнейшем поддерживать Украину, привлекая ее оборонную промышленность к этому инструменту.

Фонд SAFE открывает новую страницу сотрудничества с третьими странами. Украина, а также страны Европейской экономической зоны и Европейской ассоциации свободной торговли получат те же условия, что и страны-члены ЕС. Это означает, что они не только смогут приобщаться к общим закупкам, но и их отрасли промышленности смогут продавать свою продукцию в рамках этого механизма.

Какие возможности открывает SAFE для Украины:

Совместные оборонные проекты между Украиной и ЕС;

между Украиной и ЕС; Большие инвестиции в оборонную индустрия;

в оборонную индустрия; Развитие промышленного потенциала Европы в целом.

в целом. Признает украинский ОПК частью будущей европейской системы безопасности.

Что известно о Security Action for Europe (SAFE)

Программа SAFE предусматривает возможность заимствований до 150 миллиардов евро на рынках капиталов, что позволит странам-членам быстро и существенно повысить уровень инвестиций в развитие европейских оборонных возможностей и поддержать европейскую оборонную промышленность.

Принятые регуляторные правила в рамках SAFE, в частности, упрощают и ускоряют процедуры совместного оборонного заказа и предусматривают финансирование оборонных закупок по двум главным направлениям.

Первая категория включает боеприпасы и ракеты, артиллерийские системы, высокоточные ударные системы, наземные боевые возможности и системы поддержки (в частности, полевое оснащение военнослужащих пехотных подразделений). Кроме этого, в эту категорию подпадают небольшие дроны и соответствующие средства борьбы с дронами, средства защиты критической инфраструктуры, киберзащита и обеспечение военной мобильности.

Вторая категория касается систем противовоздушной и противоракетной защиты, морских надводных и подводных способностей, больших беспилотных устройств и соответствующих средств борьбы с дронами, средств, обеспечивающих стратегические способности (например, авиатранспортные перевозки или системы воздушной дозаправки), космического оборудования и услуг, средств искусственного интеллекта и электронного оружия.

В реализации этих программ, как предполагается, будут привлекаться также малые и средние предприятия европейской оборонной промышленности. При этом в конечных продуктах стоимость составных и запасных частей, производимых за пределами ЕС, а также за пределами стран Европейского экономического пространства и Украины, не должна превышать 35 процентов общей стоимости оборонной продукции.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности ЕС, поэтому украинская оборонная промышленность сможет участвовать в совместных заказах в рамках SAFE. Она также подчеркнула, что в программу смогут присоединиться и ассоциированные партнеры Евросоюза.