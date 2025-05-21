ЕС согласовал создание оборонного фонда на 150 миллиардов евро: что это значит для Украины

Страны Евросоюза договорились создать оборонительный инструмент SAFE (Security Assistance for Europe) в 150 миллиардов евро.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Это историческое решение, которое закладывает основу для новой системы безопасности на континенте — системы, в которой Украина имеет официальный статус партнера", — подчеркнул министр.

Какие возможности открывает SAFE:

Совместные оборонные проекты между Украиной и ЕС.

между Украиной и ЕС. Большие инвестиции в оборонную индустрия.

в оборонную индустрия. Развитие промышленного потенциала Европы в целом.

в целом. Признает украинский ОПК частью будущей европейской системы безопасности.

Умеров напомнил, что Украина уже доказала свою способность вырабатывать эффективные решения, изменяющие правила игры на поле боя, и готова делиться этим опытом, чтобы вместе делать Европу сильнее.

У Украины будет официальный статус партнера, в рамках SAFE она сможет участвовать в совместных оборонных проектах на равных условиях с государствами-членами ЕС.

"Вместе с европейскими союзниками будем работать над масштабными проектами в рамках SAFE, в частности, по направлению совместных закупок. Спасибо Европейскому Союзу, нашим друзьям и союзникам за лидерство и поддержку. SAFE — это общая инвестиция в мир и силу всей Европы", — отметил он.

Что известно о Security Action for Europe (SAFE)

Программа SAFE предусматривает возможность заимствований до 150 млрд евро на рынках капиталов, что позволит странам-членам быстро и существенно повысить уровень инвестиций в развитие европейских оборонных возможностей и поддержать европейскую оборонную промышленность.

Принятые регуляторные правила в рамках SAFE, в частности, упрощают и ускоряют процедуры совместного оборонного заказа и предусматривают финансирование оборонных закупок по двум главным направлениям.

Первая категория включает в себя боеприпасы и ракеты, артиллерийские системы, высокоточные ударные системы, наземные боевые способности и системы поддержки (в частности, полевое оснащение военнослужащих пехотных подразделений). Кроме этого, в эту категорию подпадают небольшие дроны и соответствующие средства борьбы с дронами, средства защиты критической инфраструктуры, киберзащита и обеспечение военной мобильности.

Вторая категория относится к системам противовоздушной и противоракетной защиты, морским надводным и подводным возможностям, большим беспилотным устройствам и соответствующим средствам борьбы с дронами, средствам, обеспечивающим стратегические способности (например, авиатранспортные перевозки или системы воздушной дозаправки), космическому оборудованию и услугам, средствам искусственного интеллекта и электронной.

К реализации этих программ, как предполагается, будут привлекаться также малые и средние предприятия европейской оборонной промышленности.

Это касается также военного оборудования и составляющих, производимых, например, в США.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности ЕС, поэтому украинская оборонная промышленность сможет участвовать в совместных заказах в рамках SAFE.