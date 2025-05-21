ЄС погодив створення оборонного фонду на 150 мільярдів євро: що це означає для України

Країни Євросоюзу домовилися створити оборонний інструмент SAFE (Security Assistance for Europe) обсягом у 150 мільярдів євро.

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Як пише Delo.ua, про це повідомив Міністр оборони України Рустем Умєров.

"Це історичне рішення, яке закладає основу для нової системи безпеки на континенті — системи, в якій Україна має офіційний статус партнера", - наголосив міністр.

Які можливості відкриває SAFE:

Спільні оборонні проєкти між Україною та країнами ЄС;

між Україною та країнами ЄС; Великі інвестиції в оборонну промисловість;

в оборонну промисловість; Розвиток промислового потенціалу Європи в цілому.

в цілому. Визнає український ОПК частиною майбутньої європейської системи безпеки.

Умєров нагадав, що Україна вже довела свою здатність виробляти ефективні рішення, які змінюють правила гри на полі бою, і готова ділитися цим досвідом, щоб разом робити Європу сильнішою.

Україна матиме офіційний статус партнера в рамках SAFE і зможе брати участь у спільних оборонних проєктах на рівних умовах з державами-членами ЄС.

"Разом з європейськими союзниками будемо працювати над масштабними проєктами в межах SAFE, зокрема, за напрямом спільних закупівель. Дякую Європейському Союзу, нашим друзям і союзникам за лідерство та підтримку. SAFE — це спільна інвестиція у мир і силу усієї Європи", - зазначив він.

Що відомо про Security Action for Europe (SAFE)

Програма SAFE передбачає можливість запозичень до 150 мільярдів євро на ринках капіталів, що дозволить країнам-членам швидко та суттєво підвищити рівень інвестицій у розвиток європейських оборонних спроможностей та підтримати європейську оборонну промисловість.

Прийняті регуляторні правила в рамках SAFE, зокрема, спрощують та прискорюють процедури спільного оборонного замовлення та передбачають фінансування оборонних закупівель за двома головними напрямками.

Перша категорія включає боєприпаси й ракети, артилерійські системи, високоточні ударні системи, наземні бойові спроможності та системи підтримки (зокрема, польове оснащення військовослужбовців піхотних підрозділів). Крім цього, у цю категорію підпадають невеликі дрони та відповідні засоби боротьби з дронами, засоби для захисту критичної інфраструктури, кіберзахист та забезпечення військової мобільності.

Друга категорія стосується систем протиповітряного та протиракетного захисту, морських надводних та підводних спроможностей, великі безпілотні пристрої та відповідні засоби боротьби з дронами, засоби, що забезпечують стратегічні спроможності (наприклад, авіатранспортні перевезення або системи повітряної дозаправки), космічне обладнання та послуги, засоби штучного інтелекту та електронну зброю.

До реалізації цих програм, як передбачається, будуть залучатися також малі та середні підприємства європейської оборонної промисловості. При цьому у кінцевих продуктах вартість складових та запасних частин, що виробляються за межами ЄС, а також за межами країн Європейського економічного простору та України, не мають перевищувати 35 відсотків загальної вартості оборонної продукції.

Це стосується також військового обладнання та складових, що виробляються, наприклад, в США.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що безпека України є невід’ємною частиною безпеки ЄС, тому українська оборонна промисловість зможе брати участь у спільних замовленнях у рамках SAFE. Вона також наголосила, що до програми зможуть долучитися й асоційовані партнери Євросоюзу.