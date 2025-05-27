Рада ЄС схвалила €150 млрд на безпеку: Україна отримає доступ до спільних оборонних закупівель

Рада ЄС схвалила створення фонду Security Action for Europe (SAFE) обсягом €150 млрд ($168,3 млрд) для спільних оборонних закупівель.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляється на сайті Ради ЄС у вівторок, 27 травня.

Зазначається, що SAFE спрямований на те, щоб підтримувати країни — члени ЄС, які бажають інвестувати у своє оборонне виробництво шляхом спільних закупівель.

Через цей фонд ЄС надасть до 150 мільярдів євро, які розподілятимуться між зацікавленими країнами-членами на основі їхніх вимог та національних планів. Виплати здійснюватимуться у формі довгострокових позик, які сплачуватимуться державами-бенефіціарами.

Окрім того, SAFE дозволить Євросоюзу надалі підтримувати Україну, залучаючи її оборонну промисловість до цього інструменту.

Фонд SAFE відкриває нову сторінку співпраці з третіми країнами. Україна, а також країни Європейської економічної зони та Європейської асоціації вільної торгівлі, отримають ті ж умови, що й країни-члени ЄС. Це означає, що вони не лише зможуть долучатися до спільних закупівель, а й їхні галузі промисловості зможуть продавати свою продукцію у рамках цього механізму.

Які можливості відкриває SAFE для України:

Спільні оборонні проєкти між Україною та країнами ЄС;

між Україною та країнами ЄС; Великі інвестиції в оборонну промисловість;

в оборонну промисловість; Розвиток промислового потенціалу Європи в цілому.

в цілому. Визнає український ОПК частиною майбутньої європейської системи безпеки.

Що відомо про Security Action for Europe (SAFE)

Програма SAFE передбачає можливість запозичень до 150 мільярдів євро на ринках капіталів, що дозволить країнам-членам швидко та суттєво підвищити рівень інвестицій у розвиток європейських оборонних спроможностей та підтримати європейську оборонну промисловість.

Прийняті регуляторні правила в рамках SAFE, зокрема, спрощують та прискорюють процедури спільного оборонного замовлення та передбачають фінансування оборонних закупівель за двома головними напрямками.

Перша категорія включає боєприпаси й ракети, артилерійські системи, високоточні ударні системи, наземні бойові спроможності та системи підтримки (зокрема, польове оснащення військовослужбовців піхотних підрозділів). Крім цього, у цю категорію підпадають невеликі дрони та відповідні засоби боротьби з дронами, засоби для захисту критичної інфраструктури, кіберзахист та забезпечення військової мобільності.

Друга категорія стосується систем протиповітряного та протиракетного захисту, морських надводних та підводних спроможностей, великі безпілотні пристрої та відповідні засоби боротьби з дронами, засоби, що забезпечують стратегічні спроможності (наприклад, авіатранспортні перевезення або системи повітряної дозаправки), космічне обладнання та послуги, засоби штучного інтелекту та електронну зброю.

До реалізації цих програм, як передбачається, будуть залучатися також малі та середні підприємства європейської оборонної промисловості. При цьому у кінцевих продуктах вартість складових та запасних частин, що виробляються за межами ЄС, а також за межами країн Європейського економічного простору та України, не мають перевищувати 35 відсотків загальної вартості оборонної продукції.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що безпека України є невід’ємною частиною безпеки ЄС, тому українська оборонна промисловість зможе брати участь у спільних замовленнях у рамках SAFE. Вона також наголосила, що до програми зможуть долучитися й асоційовані партнери Євросоюзу.