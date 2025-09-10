Кредити SAFE на 150 мільярдів євро повністю розподілені: 13 країн планують використати їх для підтримки України

Усі 150 мільярдів євро кредитів у межах програми SAFE (Security Action for Europe) вже розподілені між 19 країнами Європейського Союзу. 13 держав-членів прямо вказали, що планують використати кошти для підтримки України.

Як інформує Delo.ua, про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на заяву єврокомісара з питань оборони Андрюса Кубілюса.

"Було багато скептицизму щодо можливо низьких відсотків. Тепер ми бачимо протилежне. Інтерес з боку держав-членів мав приголомшливий успіх. Зацікавлені не лише країни східного кордону", – зазначив Кубілюс.

Хто отримає найбільше

Найбільша частка кредитів дістанеться Польщі — 43,7 мільярда євро. На другому місці Румунія з 16,7 мільярдами, а по 16,2 мільярда запросили і отримали Франція та Угорщина. Італія отримає 14,9 мільярда, Бельгія — 8,3 мільярда, Литва — 6,4 мільярда, Португалія — 5,8 мільярда, Латвія — 5,7 мільярда.

У програмі також беруть участь Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Греція, Словаччина й Іспанія. Водночас вісім країн ЄС не подали заявки, адже мають змогу самостійно позичати кошти на ринках за порівнянними або навіть вигіднішими умовами.

Як працюватиме SAFE

SAFE — це спільна кредитна схема, яка підтримується бюджетом ЄС і має на меті посилення оборонних можливостей Євросоюзу, зокрема у відповідь на загрозу агресії з боку Росії. Вона передбачає:

10-річний пільговий період для погашення;

низькі процентні ставки;

можливість співпраці не лише з країнами ЄС, а й з державами-партнерами, такими як Велика Британія, Норвегія чи Туреччина, які мають оборонне обладнання, потрібне Європі.

На що підуть гроші

За словами Кубілюса, кошти будуть спрямовані на три ключові напрями:

Великі оборонні проєкти спільного інтересу — система ПРО/ППО, "Східний оборонний щит", а також "стіна дронів", над концепцією якої працюють і українські фахівці.

Стратегічні спроможності — захищений супутниковий зв’язок, космічна розвідка, військова логістика, зокрема закупівля важких транспортних літаків та літаків-заправників. За його словами, у цій сфері Європа досі значною мірою залежить від США, тож настав час розвивати власні можливості.

Масове виробництво озброєнь — танків, артилерійських систем та іншої критично важливої техніки.

Зазначається, що 19 країн-учасниць мають до кінця листопада підготувати інвестиційні плани, де буде чітко прописано, як саме вони використають отримані кошти. Єврокомісія оцінить ці документи, а перші виплати у рамках програми очікуються у першому кварталі 2026 року.

Зауважимо, що SAFE передбачає фінансування спільних оборонних закупівель і кооперацію між країнами-членами у сфері безпеки. Програма стане основою для реалізації ініціативи "Готовність 2030", яка має посилити обороноздатність Європи.

Крім SAFE, Єврокомісія пропонує ще кілька інструментів для збільшення оборонних бюджетів. По-перше, це можливість активації фіскальних виключень, які дозволять державам ЄС збільшувати витрати на оборону без ризику перевищення бюджетного дефіциту. По-друге, країни-члени зможуть добровільно спрямовувати кошти з регіональних програм ЄС на оборонні потреби.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що безпека України є невід’ємною частиною безпеки ЄС, тому українська оборонна промисловість зможе брати участь у спільних замовленнях у рамках SAFE. Вона також наголосила, що до програми зможуть долучитися й асоційовані партнери Євросоюзу.