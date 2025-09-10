ЕС обещает Украине новую программу помощи на оборону и репарационный кредит: что известно

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 10 сентября во время дебатов о положении дел в ЕС заявила о необходимости срочно разработать новый механизм финансирования Украины на основе замороженных российских активов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

"Это война России. И именно Россия должна платить. Вот почему мы должны срочно работать над новым решением по финансированию военных усилий Украины на основе замороженных российских активов", - сказала фон дер Ляен в своей речи в Европарламенте в Страсбурге.

Речь идет о создании специального кредитного инструмента, базирующегося на доходах от российских активов. Эти средства позволят поддержать Украину уже сегодня, а возвращать их она будет только после того, как РФ выплатит репарации.

" Сами активы не будут затрагиваться. А риски придется нести коллективно", - отметила она.

Еврокомиссия также готовит новую программу Qualitative Military Edge , направленная на стимулирование инвестиций в Вооруженные силы Украины. Ее задача – предоставить украинской армии качественное преимущество на поле боя, в частности в развитии дронов и других современных технологий.

Отдельно она объявила о выделении €6 млрд в рамках ERA loan и создании Альянса дронов из Украины.

Ранее сообщалось, что 150 миллиардов евро кредитов в рамках программы SAFE (Security Action for Europe) уже распределены между 19 странами Европейского Союза. 13 государств-членов прямо указали, что планируют использовать средства для поддержки Украины.