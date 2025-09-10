ЄС обіцяє Україні нову програму допомоги на оборону і репараційний кредит: що відомо

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 10 вересня під час дебатів про стан справ в ЄС заявила про необхідність терміново розробити новий механізм фінансування України на основі заморожених російських активів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

"Це війна Росії. І саме Росія повинна платити. Ось чому ми повинні терміново працювати над новим рішенням щодо фінансування військових зусиль України на основі заморожених російських активів", - сказала фон дер Ляєн у своїй промові в Європарламенті у Страсбурзі.

Йдеться про створення спеціального кредитного інструменту, що базуватиметься на доходах від російських активів. Ці кошти дозволять підтримати Україну вже сьогодні, а повертати їх вона буде лише після того, як РФ виплатить репарації.

"Самі активи не будуть зачіпатися. А ризики доведеться нести колективно", — зазначила вона.

Єврокомісія також готує нову програму Qualitative Military Edge, яка спрямована на стимулювання інвестицій у Збройні сили України. Її завдання – надати українській армії якісну перевагу на полі бою, зокрема у розвитку дронів та інших сучасних технологій.

Окремо вона оголосила про виділення €6 млрд у рамках ERA loan та створення Альянсу дронів з Україною.

Раніше повідомлялося про те, що 150 мільярдів євро кредитів у межах програми SAFE (Security Action for Europe) вже розподілені між 19 країнами Європейського Союзу. 13 держав-членів прямо вказали, що планують використати кошти для підтримки України.