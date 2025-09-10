Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,12

--0,13

EUR

48,29

--0,09

Наличный курс:

USD

41,25

41,18

EUR

48,55

48,39

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина получила €1 млрд помощи от ЕС по доходам замороженных активов РФ

евро, транш
Украина получила €1 млрд макрофинансовой помощи от ЕС / Depositphotos

Украина получила очередной транш макрофинансовой помощи Европейского Союза в размере €1 млрд в рамках программы ERA Loans.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Финансирование предоставлено за счет доходов от замороженных активов Центрального банка РФ.

По словам Свириденко, эта поддержка является не только помощью, но и четким сигналом солидарности Европы, укрепляющей обороноспособность и устойчивость Украины в ответ на массированные ракетные атаки и попытки врага дестабилизировать ситуацию.

Премьер поблагодарила президентку Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен и еврокомиссара Валдиса Домбровскиса за их лидерство и непоколебимость в поддержке Украины. Она отметила, что эти средства означают спасенные жизни, отстроенные города и европейский курс нашего государства.

Напомним, в январе 2025 года   в госбюджет Украины поступили   3 млрд евро от Европейского Союза – впервые средства направлены за счет доходов от замороженных российских активов.

Автор:
Татьяна Гойденко