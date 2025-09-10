Украина получила €1 млрд помощи от ЕС по доходам замороженных активов РФ

Украина получила очередной транш макрофинансовой помощи Европейского Союза в размере €1 млрд в рамках программы ERA Loans.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Финансирование предоставлено за счет доходов от замороженных активов Центрального банка РФ.

По словам Свириденко, эта поддержка является не только помощью, но и четким сигналом солидарности Европы, укрепляющей обороноспособность и устойчивость Украины в ответ на массированные ракетные атаки и попытки врага дестабилизировать ситуацию.

Премьер поблагодарила президентку Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен и еврокомиссара Валдиса Домбровскиса за их лидерство и непоколебимость в поддержке Украины. Она отметила, что эти средства означают спасенные жизни, отстроенные города и европейский курс нашего государства.

Напомним, в январе 2025 года в госбюджет Украины поступили 3 млрд евро от Европейского Союза – впервые средства направлены за счет доходов от замороженных российских активов.