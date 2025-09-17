Після тиску США: Німеччина підтримує репараційне використання російських активів – Bloomberg

У Європі посилюється підтримка ідеї використання заморожених російських активів для фінансування України. Німеччина змінила свою позицію і стала прихильником максимального залучення цих коштів для оборонних потреб Києва, що збігається з ініціативами Єврокомісії та зростаючим тиском з боку США.

Про це повідомляє Delo.uа з посиланням на повідомлення Bloomberg.

Репараційне використання російських активів

У Європі активізуються обговорення щодо використання заморожених російських активів для підтримки України. Це відбувається на тлі нового тиску з боку президента США Дональда Трампа та зміни позиції Німеччини.

Близько 300 млрд доларів російських активів перебувають у Європі. Європейські уряди та партнери з G7 шукають способи використати їх для фінансування оборони України та отримання додаткових доходів. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що потрібно терміново розробити механізм, який дозволить надавати Україні репараційні кредити на основі заморожених активів.

Німеччина, яка раніше обережно ставилася до цього питання, тепер підтримує максимальне використання фондів для допомоги Україні. При цьому крок не передбачає повної конфіскації активів, на які наполягають США та деякі країни Східної Європи.

Очікується, що питання розглянуть на зустрічі міністрів фінансів ЄС у Копенгагені та на саміті лідерів ЄС у жовтні, де планується остаточне ухвалення рішення.

Раніше повідомлялося про те, що 150 мільярдів євро кредитів у межах програми SAFE (Security Action for Europe) вже розподілені між 19 країнами Європейського Союзу. 13 держав-членів прямо вказали, що планують використати кошти для підтримки України.