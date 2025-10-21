Швеція додатково виділяє 35 млн євро на відновлення та реформи в Україні

Швеція оголосила про додаткове фінансування Цільового фонду Світового банку для допомоги Україні у відновленні та реформах на 385 мільйонів шведських крон (приблизно 35 млн євро).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Швеції.

Швеція збільшує фінансування

Швеція оголосила про додаткове фінансування Цільового фонду Світового банку для допомоги Україні у відновленні та реформах. Загальна сума підтримки зростає на 385 мільйонів шведських крон (приблизно 35 млн євро).

"З наближенням зими Швеція збільшує свою підтримку Фонду допомоги, відновлення, реконструкції та реформування України (URTF) Світового банку на 385 мільйонів шведських крон. Фонд дає змогу задовольнити найнагальніші потреби та зміцнити стійкість України та її довгострокове відновлення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Європейський Союз почав розглядати можливість надання Україні так званого “репараційного кредиту” обсягом до 130 мільярдів євро. Остаточна сума буде визначена після того, як Міжнародний валютний фонд оцінить фінансові потреби України на 2026–2027 роки.