Україна представила у Швеції інвестпроєкти на $31,4 млрд для "зеленої" трансформації економіки

Україна у Стокгольмі під час Ukraine’s Energy and Climate Investment Roadshow in Sweden представила шведським урядовим установам та компаніям нові інвестиційні проєкти на $31,4 млрд для відбудови та "зеленої" трансформації економіки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства.

Ці проєкти є частиною Національного плану з енергетики та клімату до 2030 року і охоплюють ключові напрямки:

відновлювана та передова ядерна енергетика;

енергоефективність і декарбонізація промисловості;

розвиток Net Zero технологій та водневої енергетики.

Представники українських міністерств та Офісу зеленого переходу наголосили, що створення сучасної, децентралізованої та кліматично нейтральної енергосистеми є економічно виваженою стратегією, яка підвищує енергонезалежність та конкурентоспроможність промисловості.

"Україна щодня відновлює свою енергосистему після ворожих обстрілів та одночасно створює нову – сучасну, децентралізовану та кліматично нейтральну. Для нас така модель розвитку є, перш за все, економічно виваженою стратегією: зменшення енерговитрат означає більшу енергонезалежність, нижчу собівартість продукції, відповідно більш конкурентну промисловість", — заявив заступник міністра Андрій Телюпа.

Ключові домовленості

Під час зустрічі українська та шведська сторони обговорено створення фонду об'єднаних коштів зі Швецією для спільних проєктів у рамках Національного плану з енергетики та клімату (НПЕК).

Зі шведським агентством гарантування експортних кредитів (EKN) досягнуто домовленості про розширення обсягів страхування українсько-шведських проєктів у 2026 році до €160 млн.

Також обговорено технічну співпрацю та обмін експертизою з питань енергетичного переходу зі Шведським енергетичним агентством.

Особлива увага приділялася декарбонізації металургійної та гірничодобувної промисловості, що є критично важливим у контексті європейського механізму вуглецевого коригування на кордоні (CBAM).

Україна також запросила шведські компанії долучитися до "Промислового Рамштайну" для створення виробничих альянсів у сфері оборонного та подвійного призначення.

Нагадаємо, Швеція оголосила про додаткове фінансування Цільового фонду Світового банку для допомоги Україні у відновленні та реформах на 385 мільйонів шведських крон (приблизно 35 млн євро).