Верховна Рада підтримала модель компенсації інвестицій через податки: скільки це коштуватиме бюджету

Верховна Рада України 4 листопада прийняла у першому читанні законопроєкти, яким вносяться зміни до Податкового та Митного кодексів щодо компенсації інвестицій через податки.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, депутати підтримали законопроєкт N13414 "Про внесення змін до пункту 4 розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо компенсації інвестицій через податки" та законопроєкт N13415 "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо компенсації інвестицій через податки".

Які суми компенсацій

Гетманцев пояснив, що ці законопроєкти запускають модель компенсації інвестицій через податки, що стимулюватиме бізнес відходити від сировинної моделі та інвестувати у розвиток переробної промисловості.

Так, передбачається надання пільгових умов оподаткування на 10 років (2026–2035) для інвесторів, які реалізують проєкти з будівництва, модернізації або технічного переоснащення підприємств, придбання обладнання чи землі під виробництво.

Розмір податкових та митних пільг залежатиме від обсягу інвестицій:

100 тис. – 1 млн євро — до 70% інвестицій;

1 – 20 млн євро — до 50%:

20 – 50 млн євро — до 30%.

Пільги включають:

звільнення від податку на прибуток (за умови, що 90% доходу надходить від продажу власної переробленої продукції),

звільнення від ПДВ та мита на нове обладнання,

можливість пільг на землю від місцевої влади.

Звільнення стосуватиметься юридичних осіб, які зареєстровані в Україні (є резидентами) та здійснюють господарську діяльність у переробній промисловості (за винятком "соціально-небажаних сфер" - виробництво алкоголю, тютюнових виробів і ін.).

Народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Киселевський уточнив, що компенсації підлягають:

витрати на будівництво інженерних мереж, інженерних споруд, об’єктів суміжної інфраструктури;

витрати на придбання будівель і споруд або витрати на їх будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення;

витрати на придбання виробничого обладнання;

витрати на придбання земельної ділянки.

Пільга буде коштувати 20-40 млрд грн

Народний депутат Ярослав Железняк зауважив, що така податкова пільга буде коштувати бюджету приблизно 20-40 млрд грн.

Він нагадав, що в Україні вже безліч схожих ініціатив з пільгами, як "інвестиційні няні", індустріальні парки, клуб «білого бізнесу»

"Але щось інвестицій так і не зʼявилося. Тому що інвестор не буде вкладати кошти, коли завтра ДБР у тебе цей бізнес може віджати за будь-якою справою", - наголосив нардеп.

Він додав, що МВФ, Мінфін та ЄС виступили категорично проти ухвалення цих законопроєктів.

Нагадаємо, у межах програми "інвестнянь" (проєкти зі значними інвестиціями, які підтримує держава) було підписано інвестиційний договір між урядом України та товариством з обмеженою відповідальністю "Фіднова Центр" (Feednova Center), яке входить до EFI Group.

Компанія планує побудувати у Звенигородському районі Черкаської області масштабний переробний завод на площі понад 10 гектарів. Підприємство вироблятиме високопротеїнові кормові домішки та тваринні жири, які користуються попитом як в Україні, так і за кордоном.

Вже відбулася церемонія закладання першого каменю майбутнього заводу “Фіднова Центр”.