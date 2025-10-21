У Черкаській області побудують завод Feednova Center: що вироблятиме і яка сума інвестицій

У Звенигородській громаді Черкаської області заклали перший камінь майбутнього заводу Feednova Center. Підприємство стане одним із найбільших в Україні виробників високопротеїнових кормових домішок і тваринних жирів. Загальна вартість інвестицій становить 649,8 млн грн (близько 14,4 млн євро).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство економіки.

Зазначається, що цей інвестиційний проєкт сприятиме розвитку промисловості, аграрного сектору, зокрема галузі тваринництва.

Продукція, яку виготовлятиме підприємство, – високопротеїнові кормові домішки і тваринні жири – має стабільний попит на внутрішньому ринку та високий експортний потенціал, особливо в країнах ЄС, Близького Сходу та Азії.

Мінекономіки вже надало інвестору висновок про доцільність реалізації проєкту. Найближчим часом буде підписано договір між інвестором та державою.

Крім того, Feednova Center – один із найбільших в Україні виробників високопротеїнових кормових домішок і тваринних жирів, стане першим проєктом в Україні, який отримає компенсацію вартості збудованих об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури вже у 2025 році.

Загальний обсяг державної підтримки оцінюється у 172,1 млн грн.

Це буде другий завод Feednova із переробки відходів тваринництва на високопротеїнові кормові добавки і тваринні жири. Перший завод відкрився у Буську на Львівщині у червні 2024-го.

Перший завод сьогодні вже переробляє 150 тонн відходів на добу і виробляє протеїни, кістково-м’ясне борошно, жир, далі планує виробляти біодизель.

Нагадаємо, агропромисловий холдинг та найбільший виробник цукру в Україні "Астарта" планує у 2026 році завершити будівництво заводу з виробництва соєвого протеїнового концентрату. Сума запланованих вкладень становитиме близько $80 млн.