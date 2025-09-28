"Астарта" планує інвестувати близько 40 млн євро у добудову заводу з виробництва соєвого концентрату

Агропромисловий холдинг та найбільший виробник цукру в Україні "Астарта" планує у 2026 році продовжити інвестиції у будівництво заводу з виробництва соєвого протеїнового концентрату.

За словами директора з комерційної діяльності та стратегічного маркетингу Вячеслава Чука, сума запланованих вкладень становитиме близько €40 млн.

"Точно агрохолдинг буде інвестувати в добудову нашого нового проєкту з будівництва заводу соєвого протеїнового концентрату. Це близько ERU40 млн, а решта – це maintenance, який буде варіюватися від того, що но чому будемо зосереджені", - сказав він на конференції Forbes Agro 2025.

Також холдинг додатково інвестуватиме десятки мільйонів доларів у поточні потреби та обслуговування об’єкта.

Зазначається, що будівництво заводу розпочалося у 2024 році на Глобинському промисловому комплексі (Полтавська обл.) із плановою продуктивністю 500 тонн на добу (приблизно 100 тис. тонн на рік). Загальні інвестиції у придбання обладнання та технологій перевищують €76 млн, проект передбачає створення 110 нових робочих місць.

"Астарта" та її структурний підрозділ "Астарта Агро Протеїн" уклали з урядом України інвестиційний договір, що передбачає компенсаційні заходи, включно зі звільненням від ввізного мита та ПДВ на нове обладнання та п’ятирічним звільненням від податку на прибуток.

Холдинг є вертикально інтегрованим підприємством із діяльністю у восьми областях України: шість цукрових заводів, агрогосподарства з земельним банком 220 тис. га, молочні ферми з 22 тис. голів ВРХ, олійноекстракційний завод у Глобиному, сім елеваторів і біогазовий комплекс.

Додамо, у 2024 році підприємства агропромислового холдингу "Астарта" перерахували 2,25 млрд грн податків та зборів до бюджетів усіх рівнів. Компанія увійшла до списку платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, відомого як "Клуб білого бізнесу".