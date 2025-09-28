"Астарта" планирует инвестировать около 40 млн евро в достройку завода по производству соевого концентрата

Агропромышленный холдинг и крупнейший производитель сахара в Украине Астарта планирует в 2026 году продолжить инвестиции в строительство завода по производству соевого протеинового концентрата.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам директора по коммерческой деятельности и стратегическому маркетингу Вячеслава Чука, сумма планируемых вложений составит около €40 млн.

"Точно агрохолдинг будет инвестировать в достройку нашего нового проекта по строительству завода соевого протеинового концентрата. Это около ERU40 млн, а остальное - это maintenance, который будет варьироваться от того, что почему будем сосредоточены", - сказал он на конференции Forbes Agro 2025.

Также холдинг будет дополнительно инвестировать десятки миллионов долларов в текущие потребности и обслуживание объекта.

Строительство завода началось в 2024 году на Глобинском промышленном комплексе (Полтавская обл.) с плановой производительностью 500 тонн в сутки (приблизительно 100 тыс. тонн в год). Общие инвестиции в приобретение оборудования и технологий превышают €76 млн, проект предполагает создание 110 новых рабочих мест.

"Астарта" и ее структурное подразделение "Астарта Агро Протеин" заключили с правительством Украины инвестиционный договор, предусматривающий компенсационные меры, включая освобождение от ввозной пошлины и НДС на новое оборудование и пятилетнее освобождение от налога на прибыль.

Холдинг является вертикально интегрированным предприятием с деятельностью в восьми областях Украины: шесть сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 220 тыс. га, молочные фермы с 22 тыс. голов КРС, маслоэкстракционный завод в Глобино, семь элеваторов и биогазовый комплекс.

Добавим, в 2024 году предприятия агропромышленного холдинга "Астарта" перечислили 2,25 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Компания вошла в список налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, известного как "Клуб белого бизнеса".