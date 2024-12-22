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На початку 2025 року EFI презентує ще один завод з переробки відходів тваринництва

Фіднова
Завод Feednova переробляє 150 тонн тваринних відходів на добу. Фото: пресслужба EFI Group

Інвестиційна компанія EFI планує на початку 2025 року стартувати з проєктом другої черги компанії Feednova у Черкаській області. 

Це буде другий завод із переробки відходів тваринництва на високопротеїнові кормові добавки і тваринні жири. Перший завод відкрився у Буську на Львівщині у червні 2024-го.

"Ми вже купили землі і будемо або в січні, або в лютому презентувати будівництво заводу в Черкаській області", - розповів в в інтерв'ю Delo.ua інвестор проєкту, засновник інвестиційної компанії EFI Group Ігор Ліскі.

За словами інвестора, перший завод сьогодні вже переробляє 150 тонн відходів на добу і виробляє протеїни, кістково-м’ясне борошно, жир, далі планує виробляти біодизель.

 "І знову ж таки важливо, що повертаємо циркулярно в економіку купу відходів. А це все могло закопуватись і гнити в землі. Наступного року, думаю, вийдемо на рівень переробки 200 тонн", - додав бізнесмен.

Завод успішний, за оцінкою Ліскі. Він також додав, що найважливіше, що ми "забираємо з ринку відходів екологічні бомби, токсичні захоронення по всій країні". 

"Зараз ми побудували логістику, забираємо ці відходи у птахофабрик, м'ясокомбінатів. Переконаний, це значний внесок для нашої екології. По-друге, ми на цьому заробляємо, причому заробляємо валюту", - додав голова  наглядової ради EFI Group.

Інвестиції у другу чергу виробництва складають $25 мільйонів, заявляв Ігор Ліскі. У перший завод вклали понад $20 млн.

«Ми уклали меморандум про співпрацю з Черкаською обласною державною адміністрацією. Вже у наступному році ми розпочнемо процес планування, проектування та впровадження будівництва значного виробничого комплексу. Так, інвестиції у розмірі $25 млн в цей регіон означають створення робочих місць, сплату податків і, важливо, висвітлення української якості на світовому рівні», – повідомив він на своїй фейсбук-сторінці. 

Завод "Фіднова" є інвестиційним проєктом групи компаній "Ефективні інвестиції" в партнерстві з нідерландською компанією "Mada Participations B.V." та компанією UMG Investments.

Водночас у інтерв'ю Ігор Ліскі також розповів про новий склозавод на Житомирщині,  який також має стартувати в 2025 році. 