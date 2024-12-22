В начале 2025 года EFI представит еще один завод по переработке отходов животноводства

Инвестиционная компания EFI планирует в начале 2025 года стартовать с проектом второй очереди Feednova в Черкасской области.

Это будет второй завод по переработке отходов животноводства в высокопротеиновые кормовые добавки и животные жиры. Первый завод открылся в Буске во Львовской области в июне 2024-го.

"Мы уже купили земли и будем либо в январе, либо в феврале презентовать строительство завода в Черкасской области", — рассказал в интервью Delo.ua инвестор проекту, основатель инвестиционной компании EFI Group Игорь Лиски.

По словам инвестора, первый завод сегодня уже перерабатывает 150 тонн отходов в сутки и производит протеины, костно-мясную муку, жир, дальше планирует производить биодизель.

"И опять же важно, что возвращаем циркулярно в экономику кучу отходов. А это все могло закапываться и гнить в земле. В следующем году, думаю, выйдем на уровень переработки 200 тонн", — добавил бизнесмен.

Завод успешен, по оценке Лиски. Он также добавил, что самое важное, что мы "убираем с рынка отходов экологические бомбы, токсичные захоронения по всей стране".

"Сейчас мы построили логистику, забираем эти отходы у птицефабрик, мясокомбинатов. Убежден, это значительный вклад для нашей экологии. Во-вторых, мы на этом зарабатываем, причем зарабатываем валюту", — добавил глава наблюдательного совета EFI Group .

Инвестиции во вторую очередь производства составляют $25 миллионов, заявлял Игорь Лиски. В первый завод вложили более $20 млн.

«Мы заключили меморандум о сотрудничестве с Черкасской областной государственной администрацией. Уже в следующем году мы приступим к процессу планирования, проектирования и внедрения строительства значительного производственного комплекса. Так, инвестиции в размере $25 млн в этот регион означают создание рабочих мест, уплату налогов и важно освещение украинского качества на мировом уровне», – сообщил он на своей фейсбук-странице.

Завод "Фиднова" является инвестиционным проектом группы компаний "Эффективные инвестиции" в партнерстве с нидерландской компанией "Mada Participations BV" и UMG Investments.

В интервью Игорь Лиски также рассказал о новом стеклозаводе на Житомирщине, который также должен стартовать в 2025 году.