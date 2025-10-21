В Черкасской области будет построен завод Feednova Center: что будет производить и какая сумма инвестиций

В Звенигородской общине Черкасской области заложили первый камень будущего завода Feednova Center. Предприятие станет одним из крупнейших в Украине производителей высокопротеиновых кормовых примесей и животных жиров. Общая стоимость инвестиций составляет 649,8 млн. грн. (около 14,4 млн. евро).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство экономики.

Этот инвестиционный проект будет способствовать развитию промышленности, аграрного сектора, в частности отрасли животноводства.

Продукция, которую будет производить предприятие – высокопротеиновые кормовые примеси и животные жиры – пользуется стабильным спросом на внутреннем рынке и высоким экспортным потенциалом, особенно в странах ЕС, Ближнего Востока и Азии.

Минэкономики уже предоставило инвестору заключение о целесообразности реализации проекта. В ближайшее время будет подписан договор между инвестором и государством.

Кроме того, Feednova Center – один из крупнейших в Украине производителей высокопротеиновых кормовых примесей и животных жиров станет первым проектом в Украине, который получит компенсацию стоимости построенных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры уже в 2025 году.

Общий объем государственной поддержки оценивается в 172,1 млн. грн.

Обновлено в 13:35. Строительством завода занимается инвестиционная компания EFI Group Игоря Лиски вместе с партнерами. В пресс-службе сообщили, что запуск завода запланирован на третий квартал 2026 года. Предприятие создаст более 80 рабочих мест в общине. Новый завод станет первым в центральной части страны, перерабатывающим сырье внешних поставщиков.

Это будет второй завод Feednova по переработке отходов животноводства в высокопротеиновые кормовые добавки и животные жиры. Первый завод открылся в Буске во Львовской области в июне 2024-го.

Первый завод сегодня уже перерабатывает 150 тонн отходов в сутки и производит протеины, костно-мясную муку, жир, дальше планирует производить биодизель.

Напомним, агропромышленный холдинг и крупнейший производитель сахара в Украине "Астарта" планирует в 2026 году завершить строительство завода по производству соевого протеинового концентрата. Сумма планируемых вложений составит около $80 млн.