В Тернопольской области строят вафельный завод: предприятие переехало из Харьковской области

Недалеко от города Збараж, что на Тернопольщине, началось строительство нового завода по производству вафельных полуфабрикатов. После завершения работ и запуска предприятия планируется создать более 150 рабочих мест.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Zaxid.net.

Проект реализует украинская компания "Лекорна", релоцировавшая свое производство из Харьковской области.

По словам городского головы Збаражской общины Романа Поликровского, сейчас на свободном земельном участке уже обустраивают дренажную систему. Запустить производство планируют в конце осени.

На предприятии будут производить не только вафельные полуфабрикаты, но и различные изделия для кондитерской отрасли и кулинарии.

По словам Поликровского, ООО "Лекорна" перенесла свои мощности на Тернопольщину из Харьковской области из-за военных угроз. Для Збаражской общины это дополнительные налоги в местный бюджет и трудоустройство людей.

"Строительство завода дает заработок и для строителей, и для поставщиков материалов, и для предпринимателей в сфере услуг. Часть работников уже приобрела жилье на Збаражчине, то есть они связывают свое будущее с нашим краем", - сообщил он.

По данным YouControl, ООО "Лекорна" работает на рынке с 1998 года и специализируется на производстве вафельных листов, основ для тортов, заготовок для печенья и других продуктов, используемых в кондитерской промышленности.

Предприятие находится в собственности трех харьковчан и киевлянина. Уставный капитал составляет 3,2 млн. грн.

Напомним, в Козловской общине в Тернопольской области готовятся к запуску завода по производству строительных материалов. Реконструкция предприятия, начатая еще в 2016 году, вышла на финишную прямую: его готовность составляет более 90%.

Автор:
Татьяна Бессараб