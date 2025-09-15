Восстановление Украины: Швейцария выделяет миллионы на восстановление железных дорог и жилья

Украина и Швейцария приступают к реализации совместных проектов по восстановлению жилищного фонда и железнодорожной инфраструктуры. На эти цели правительство Швейцарии выделило 76 миллионов швейцарских франков ($95,58 млн).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины по итогам встречи с делегатом Федерального совета Швейцарии, послом Жаком Гербером.

Главная цель встречи – обсуждение начала проектов по восстановлению железных дорог и жилья, финансируемых правительством Швейцарии. Речь также шла о расширении сотрудничества.

При поддержке швейцарских партнеров будет реализовано несколько важных проектов:

В Кременчуге появится новый завод по производству креплений для перехода на европути, а также наладят производство контактных проводов для электрификации железных дорог.

В Виннице и Сумской области будут построены модульные дома для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

В Харькове и других прифронтовых регионах произведут замену окон в поврежденных домах.

Быстрый старт и новые инициативы

Соответствующие программы уже включены в Единый проектный портфель, что позволит начать их реализацию без задержек. Подготовительные процессы продолжаются, а внедрение проектов запланировано уже на октябрь .

Минразвития также рассматривает возможность дальнейшего привлечения швейцарских грантов для смешанного финансирования проектов ППП. Стороны также обсудили сотрудничество со швейцарскими железнодорожными компаниями и ассоциацией Swissrail по развитию транспортной отрасли.

Ранее сообщалось, что Швейцария будет способствовать восстановлению Украины инвестициями на $116 млн (свыше 93 млн швейцарских франков). Финансирование предусмотрено для проектов в энергетике, инфраструктуре, жилье, здравоохранении, образовании и гуманитарном разминировании, которые стартуют осенью 2025 года.

Напомним, Швейцария начала масштабную программу поддержки Украины, которая продлится 12 лет и предусматривает финансирование в размере 5 миллиардов швейцарских франков. Первый этап этой инициативы рассчитан на 2025-2028 годы: к этому времени Украина получит 1,5 млрд франков (около 1,6 млрд долларов) на восстановление экономики, развитие инфраструктуры, улучшение общественных услуг и обеспечение мира.